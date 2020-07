Mindre overskud trods stigende omsætning

Det dækker perioden fra 1. maj 2019 til 30. april i år. Omsætningen og resultatet er positivt påvirket af den stigende dollarkurs i løbet af regnskabsåret. Til gengæld er den seneste periode negativt påvirket af et faldende aktitivtetsniveau inden for planlagte behandlinger og operationer på hospitalerne som følge af corona-pandemien.

I det afsluttede regnskabsår fik Pharmacosmos, der har hovedsæde på Rørvangsvej 35 i Holbæk, et gennembrud for medicin til human brug (til mennesker) på det amerikanske marked.

Der er de seneste år investeret mere end 650 millioner kroner i et omfattende klinisk udviklingsprogram vedrørende Monofer, der i USA skal markedsføres under navnet Monoferric.

Den fortsatte opbygning i USA forventes også at påvirke resultatet i 2020/21. Ifølge den skriftlige ledelsesberetning ventes resultatet at blive negativt.

- Et historisk år for Pharmacosmos

- År 2019/20 var et historisk år for Pharmacosmos. Afslutningen af vores kliniske udviklingsprogram med en FDA-godkendelse af Monoferric, publicering af resultaterne af en række vigtige kliniske studier og påbegyndt etablering af organisation i USA til varetagelse af salg og markedsføring af Monoferric medfører betydelige muligheder for Pharmacosmos. Vi ser frem til, at denne nye behandlingsmulighed bliver tilgængelig for amerikanske patienter.