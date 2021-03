Artiklen: Mindre by spærres en uge - ny asfalt på vej

Det er Vejdirektoratet, der lægger an til at give Hovedgaden en makeover. Mandag den 22. marts starter man med at fræse den gamle asfaltbelægning af, og derefter kan man reparere skader i den underliggende belægning.