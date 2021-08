Se billedserie Ugerløse Beboer- og Kulturhus har hjemme i den statelige bygning Hovedgaden 2, hvor der tidligere var præstegård. Fotos Jette Bundgaard

Minderne fra gamle dage sidder stadig i væggene

Holbæk - 30. august 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Bente Larsen og Lone Larsen, begge medlemmer af bestyrelsen for Ugerløse Beboer- og Kulturhus, kan huske dengang, Pastor Helt stadig boede i den statelige bygning på Hovedgaden. Konfirmandstuen lå i kælderetagen, og det hændte, at pastoren bød på nybagte boller i sit kontor i stueetagen. Pastoren havde en forpagter boende i halvdelen af nordlængen og i resten var der stald til dyrene. Sydlængen blev brugt til køretøjer, landbrugsmaskiner og så videre.

Minderne fra gamle dage sidder stadig i væggene den dag i dag - også fra de mange år, hvor bygningerne har været rammen om livets store fester for de lokale borgere.

Foreningen Ugerløse Beboer- og Kulturhus blev stiftet i 2012, da Holbæk Kommune solgte den trelængede gård fra 1884, som på det tidspunkt husede Ugerløse Fritidscenter. - Vi købte bygningerne for et symbolsk beløb på 1 krone og har siden da stået på egne ben, fortæller Bente Larsen, som også sad i brugerrådet, dengang her var fritidsklub. Både hun og Lone Larsen har været engageret i arbejdet lige siden, fordi de gerne vil være med til at bevare det lokale samlingssted.

I dag holder spejderne til i Sydfløjen i vinterhalvåret, en del af nordfløjen er lejet ud, mens resten er indrettet med to - nyrenoverede - sale og et anretterkøkken. På førstesalen holder Idrætsforeningens Billardklub til.

I Hovedbygningen er der foruden et stort professionelt køkken, en stor sal og mindre lokaler, som blandt andet bliver brugt af de lokale folkedansere og et afspændingshold. Lokalrådet og mange andre foreninger benytter også huset, men den vigtigste indtægt for foreningen er fortsat udlejning af lokalerne til private fester. De gamle bygninger bliver løbende renoveret, og det er nødvendigt med en stabil indtægt for at få det hele til at hænge sammen.

- Dem, som holder fest her siger, at her altid er rent og pænt og ryddeligt, og mange vender tilbage, hvad enten det er den runde fødselsdag, konfirmation eller bryllup, de skal fejre. Her i august har vi en fuld kalender med selskaber i både hovedbygningen og Nordfløjen, forklarer Lone Larsen, som typisk er den, der udleverer nøglerne og viser rundt. Sammen med andre medlemmer af bestyrelsen og gruppen af frivillige, sørger hun også for den efterfølgende rengøring af lokalerne, såfremt gæsterne bestiller det. De penge, som genereres her, går ubeskåret til foreningen.

Lone Larsen og Bente Larsen har dog et lille hjertesuk kombineret med et ønske om, at flere - og gerne de lidt yngre generationer - vil involvere sig i foreningen.

- Det bliver tit de samme, som tager slæbet, og det ville være så fint, hvis flere kunne give en hånd med og blive en del af vores fællesskab, siger Bente Larsen. - Der er en del huse, som bliver solgt lige nu her i byen. Som tilflytter er vores forening en rigtig god måde at lære folk at kende, uddyber Lone Larsen.

Ugerløse Beboer- og Kulturhus har fællesspisning fire gange om året, næste gang den 20. september og den 25. november - hvor fællesspisning er en julefrokost med særpris for medlemmer.

Derudover er der tirsdagshygge en gang om måneden, næste gang den 7. september. Foreningen inviterer også til en hyggelig syng med aften den 3. november.