Mindeord: - Du var hjertet af musikken i Holbæk

Ved Kim Alrings begravelse fredag den 13. marts holdt Calle Nørvig denne tale, der her bringes som mindeord.

21. marts 2020

»Lille kat, lille kat, lille kat på vejen. Hvis er du? Hvis er du? Jeg er sgu min egen!«

Dette gruk af Piet Hein må være skrevet med Kim Alring i tankerne.

Hvis nogen mand besad de tre s'er: charme, selvtillid og lækkert hår, var det dig, Kim. Måske lige bortset fra det med håret. Det var der meget delte meninger om. Siden forestillingen »Rock of Ages« har mange gået og ventet på at du blev klippet.

Men din selvtillid kan ingen være i tvivl om. Som den lille hund, der møder den store hund på gaden, udstrålede du selvsikkerhed og verdensmand i alle porer og gøremål. Du førte dig frem, og du veg ikke tilbage, når du mødte magtfuldkommenhed og tåbeligt bureaukrati. De kunne bare komme, kunne de. Alle de magtliderlige og indskrænkede folk fik grovfilen af dig.

Din charme var uomtvistelig. Du gav farve i kinderne på kvinderne og kunne få enhver (både mand og kvinde) til at føle sig både smuk og dejlig med dine kække, uimodståelige bemærkninger. Jeg tror, vi er mange mænd, der er ærgerlige over, at du ikke lige fik givet os et kursus eller to i komplimenter og kvindetække. Og kvinderne er mindst lige så ærgerlige over, at du nu bruger dine evner andetsteds.

Når jeg tænker på dig, kommer jeg i tanke om historien med den revnede krukke. Du bliver garanteret ikke fornærmet over at blive kaldt en krukke, så her kommer den:

En ældre kinesisk kvinde havde to store krukker, som hang på hver sin side af et åg, som hun bar over nakken.

En af krukkerne havde fået en sprække, mens den anden krukke var perfekt, og altid leverede en fuld portion vand.

Efter en lang tur fra bækken til huset, var den lækkende krukke kun halvfuld.

I to år skete det dagligt. Kvinden kom hjem med kun en og en halv krukke vand.

Den lækkende krukke var ulykkelig over, at den kun kunne gøre halvdelen af, hvad den var skabt til at gøre.

Efter to år talte den en dag med kvinden nede ved bækken.

»Jeg skammer mig over mig selv, fordi sprækken på min side gør, at vandet lækker hele vejen tilbage til dit hus«.

Den gamle kvinde lo: »Lagde du mærke til, at der er blomster på din side af stien, men ingen på den anden side?«.

»Det er, fordi jeg længe har kendt til din læk, så jeg har sået frø på din side af stien. Hver dag, når vi går tilbage, har du vandet dem«.

»I to år har jeg kunnet plukke disse smukke blomster til at dekorere med«.

»Hvis du ikke var præcis, som du er, så kunne disse skønheder ikke have groet her og smykket huset«.

Kære Kim. Du var den revnede krukke, der vandede os alle, så vi voksede i dit nærvær. Og du, Inger, kan som mor midt i din dybe sorg være stolt af, hvor mange mennesker, Kim har vandet og fået til at gro. Jeg tænker på: En af verdens bedste lydmænd. En række unge musikerspirer, som Kim så noget i og fik til at gro. Og en masse unge, der lærte at tro på sig selv (fordi Kim troede på dem).

Jeg lærte dig rigtig godt at kende på vores »studietur« til USA. Vi kom helt ind under huden på hinanden i Jeannas spabad i Rocky Mountains, hvor vi evaluerede dagens bedrifter med fire Jack Daniels på bassinkanten - et hårdt, men nødvendigt arbejde.

Mange år senere spolerede jeg din 50-års fødselsdag med selvsamme fire glas Jack D, nu omdøbt til Four Jacks, hvor dit band efterfølgende fik en lidt famlende guitarist på scenen: »Hotel California-soloen« har aldrig lydt bedre.

For syv år siden spurgte jeg dig, om du ville spille til min søns bryllup. Det ville du gerne, især fordi det foregik i Istanbul ud til Bosporusstrædet. Du gik aldrig af vejen for en fest, og lavede sammen med Stig og Torben et brag af en koncert for 150 festglade bryllupsgæster. Det tror jeg, hverken du eller jeg nogensinde har glemt.

Du var min ven og ja, du var mange, mange menneskers ven. Jeg tror, at rigtig mange havde en ganske særlig fornemmelse af at betyde noget, at være nogen.

Du var det mest rummelige og nærværende menneske, man kan forestille sig. For dig handlede det altid om de vigtige ting i livet. Du var uselvisk, generøs, aldrig afvisende, altid lyttende og rådgivende. Og fræk som en slagterhund, klar med en god historie.

Du var en nørd i ordets bedste forstand, lige fra det seneste inden for instrumenter, som it som lydprogrammer. Du var fx den første med en mobiltelefon på Holbæk Lilleskole. Det var meget vigtigt, at du havde den med til vores lærermøder, så vi kunne se og høre, hvor vigtig du var. Altid med på det nyeste nye.

Som lærer på Holbæk Lilleskole var du en inspirator og et forbillede, altid positiv og diskussionslysten og elsket af elever. Når du talte for i musiklokalet, havde dine elever det som om, de øvede op til en stadion-turné. Dit anerkendende blink i øjet betød noget helt særligt, og de følte sig latterligt gode.

Og så valgte du alligevel musikken og blev et af de mest betydningsfulde mennesker inden for musiklivet i Holbæk. Du var hjertet af musikken i Holbæk, manden, som altid leverede, og der findes ikke ord, som kan fylde det tomrum, der nu er skabt. En dårlig købmand, men et latterlig godt menneske.

Du tog mange under dine vinger og gav dem job i Gaya, hvor du viste dem tillid og gav dem ansvar.

Altid frejdig, altid på vej, altid hjælpsom, men det kostede også - især i privatlivet.

Forleden mødte jeg en forælder fra lilleskolen, som kunne berette om din hjælpsomhed. Han kom forbi butikken juleaftensdag, fordi hans datter manglede et mundstykke til en saxofon. Du kendte ham ikke, men brugte alligevel 45 minutter på at betjene ham (selvom butikken var lukket) og få en snak om musik, lilleskolen, livet m.m. Du var altid på arbejde, og det havde sin pris for både kone og børn. Det krævede en engels tålmodighed at vente på dig, og selvom både Bodil og Helle og børnene elskede dig højt, kunne dit engagement godt tære på jeres samliv.

Dit motto var: »What you see is what you get«. Kim kunne man ikke lave om på. I perioder måske, men ikke grundlæggende.

Du var en fantastisk historiefortæller. Desværre må vi undvære bogen, der aldrig blev skrevet, om et liv, som var så spændende, omskifteligt og i dag ville have resulteret i indtil flere diagnoser. Du gav selv udtryk for, at du havde haft et godt liv, omgivet af kærlighed fra både ludere og lommetyve og en fantastisk dejlig og kærlig familie.

En særlig ting ved dig var din fløjten. Når du fløjtede, blev man rolig, hvad enten det var hjemme, i butikken, eller når du kørte bil. Det lød ikke altid lige godt, men du smittede med din ro, og vi tænkte alle: »Det har Kim styr på«.

Hvis du så holdt op med at fløjte, var der noget galt. Jeg husker engang, vi kørte i skolens bus i Wales ad en meget smal bjergvej. Pludselig kunne vi ikke køre videre, og du var nødt til at bakke mange 100 meter. Der stoppede din fløjten, og vi voksne vidste, at situationen var lidt tricky. Du klarede den, og vi kom ned i hel tilstand og nåede også frem til vores mål.

Nu er der blevet stille, og din fløjten er forstummet. Så situationen er absolut ikke o.k. Typisk for dig så gik verden i stå, da du døde. Ikke bare i overført betydning for dine nærmeste, men helt reelt på grund af corona-virus.

Jeg vil ikke sige farvel, men på gensyn. Jeg kan slet ikke forlige mig med, at vi ikke skal vende livets mange pudsigheder og verdens tilstand mere. Du er nu sammen med Geordie og skaber din egen fest. Du har haft et latterligt godt liv og skal nu videre.

Din familie, dine venner, hele Holbæk har mistet noget ganske særligt og uerstatteligt. Min dybeste medfølelse går til din familie.

Hvil i fred, Kim. Eller ved nærmere eftertanke, skru op for guitarsoloen og tæl for. Du vil altid leve videre i vores hjerter.

Vi ses på »Costa del Sol« - »on the sunny side of the street« - eller der, hvor Ahlgade swinger.

Din ven Calle Nørvig.