Mindehøjtidelighed for Kim Alring ændres

På grund af corona-restriktioner bliver det ikke muligt for alle at deltage ved Kim Alrings begravelse fredag 12.30 i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk.

Til gengæld har man hyret et tv-hold til at livestreame fra kirken via Gaya Musiks facebookside.