Se billedserie Audebo Pumpestation blev opført i 1873, og nu skal penge fra blandt andet Realdania føre bygningen tilbage til fordums storhed.Foto: Lammefjordens Historiske Forening

Send til din ven. X Artiklen: Millionbeløb til lokal pumpestation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionbeløb til lokal pumpestation

Holbæk - 22. marts 2021 kl. 15:29 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Lammefjorden Historiske Forening har netop fået en økonomisk saltvandsindsprøjtning i form af 3,8 millioner kroner fra Realdania.

Pengene skal gå til restaureringen og ombygningen af Audebo Pumpestation på Nykøbingvej 128 ved Audebo.

Planen er at omdanne den tidligere pumpestation til et oplevelsescenter, hvor de besøgende kan få et historisk indblik i, hvordan der så ud i 1873, og hvordan maskineriet virkede.

Blandt andet er der planer om at sætte glas i gulvet, så de besøgende kan se vandet nedenunder, og rive nogle vægge ned, så man kan få et indtryk af, hvor stor hallen i virkeligheden er.

Audebo Pumpestation fungerer i øjeblikket som museum og har tidligere dannet rammen om forskellige kulturelle begivenheder.

Blandt andet har man to gange kåret årets gulerod - Grand Cru - her.

Og det er meningen, at der fremover skal skrues op for antallet af arrangementer.

Således skal der afvikles foredrag, koncerter, teater og udstillinger på stedet, mens der også bliver åbnet for konferencer og private fester.

Købt for én krone Lammefjorden Historiske Forening overtog Audebo Pumpestation efter Lammefjordens Dige- og Pumpelaug for én krone.

Og foreningens formand, Bente Eskesen, ser frem til at kunne slå dørene op til det nye oplevelsescenter.

- Samspillet mellem menneske og natur ved Lammefjorden synliggør menneskets trang til at skabe forandring og bedre vilkår for overlevelse på et særligt sted. Samtidig er selve pumpestationen en bygning med kulturhistorisk værdi.

- Vi glæder os over, at vi nu er et skridt nærmere realiseringen af et besøgs- og formidlingssted for alle, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun påpeger blandt andet, at pumpestationen ligger lige ved Istidsruten, hvilket kan være med til at trække flere mennesker til.

Opført ved inddæmning Audebo Pumpestation blev opført i forbindelse med inddæmningen af Lammefjorden i den sidste del af 1800-tallet.

Fordi den inddæmmede jord ligger lavere end fjordens vand - helt op til 7,5 meter - kan regnvand og lignende ikke komme væk fra Lammefjorden på naturlig vis.

Derfor byggede man pumpestationen, så det overskydende vand kunne blive løftet op og pumpet ud i Isefjorden.

Og det er ikke små mængder, der skal bortskaffes.

Faktisk skal der pumpes 50.000 liter vand ud, hver gang der falder én millimeter regn på Lammefjorden.

Livskvalitet ved byggeri Realdania, der er en filantropisk forening med omkring 165.000 medlemmer, arbejder på at skabe livskvalitet gennem byggeri.

- Ved Audebo Pumpestation går bygning, sted, landskab og kulturhistorie op i en højere enhed, og det er dejligt at se, hvordan lokale frivillige med stort engagement er med til at bære projektet. En stærk formidling af inddæmningens historie vil både være til gavn for borgere og besøgende, lyder det i pressemeddelelsen fra projektleder i Realdania, Eske Møller.

Der satses på, at det nye oplevelsescenter kan tages i brug i 2023, når man kan fejre 150-året for inddæmningen af Lammefjorden.