Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin (i midten) er omgivet af Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond, og Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen. Foto: Kenn Thomsen

Miljøminister på besøg i den vilde natur

Holbæk - 21. juni 2021 kl. 19:37

Holbæk Kommune kunne præsentere miljøminister Lea Wermelin (S) for et højaktuelt projekt, da hun mandag var på besøg. Det foregik i Ulkestrup Lyng, som er en del del af Store Åmose.

Onsdag i sidste uge besluttede et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse at indgå i et samarbejde med Den Danske Naturfond om naturgenopretning af 100 hektar i Åmosen. Der er endnu ikke taget fat på arbejdet i marken, for det er først ved årsskiftet, at Den Danske Naturfond overtager området, der købes af Torbenfeld Gods. Indtil da arbejdes der med planerne.

Miljøministeren er i gang med en rundtur til 92 af landets 98 kommuner. De 92 har tilmeldt sig konkurrencen »Danmarks vildeste kommune«. Vinderen udpeges sidst i 2022, og Lea Wermelin sidder i dommerpanelet. Formålet er at gøre Danmark vildere til fordel for naturen og biodiversiteten.

Højt ambitionsniveau Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) bød miljøministeren velkommen i Ulkestrup Lyng, der ligger syd for Mørkøv og vest for Undløse. Hun konstaterede, at det skete få dage efter, at kommunalbestyrelsen besluttede at indgå i projektet om naturgenopretning, da kommunen virkelig prioriterer naturen. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen at deltage i »Danmarks vildeste natur« med et højt ambitionsniveau.

- Noget kan vi selv gøre som kommune, og noget gør vi sammen med borgerne. Og projektet her i Åmosen arbejder både Holbæk og nabokommunerne sammen om, sagde borgmesteren.

Nabokommunerne er Kalundborg og Sorø, som Holbæk i forvejen har et samarbejde med om Naturpark Åmosen. Christina Krzyrosiak Hansen sagde, at det er et område, der fortjener meget mere opmærksomhed, både fra de lokale borgere og fra turister.

Start på et langt projekt Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond - og med en fortid i Miljøministeriet - nævnte, at der er talt om Åmosen i mange år.

- Nu er starten i hvert fald gået på et langsigtet projekt. Det er et af de områder, hvor der er potentiale til at gøre den største forskel, sagde Flemming Nielsen.

Han nævnte, at der er fine højmosearealer bagved. Og både Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner samt Naturstyrelsen og Naturpark Åmosen udgør et godt afsæt for projektet.

- Om 20, 30, 40 og 50 år er der forhåbentlig mange flere arealer med, sagde Den Danske Naturfonds direktør.

- Jeg vil også godt garantere, at det kun er starten. Vi starter med 100 hektar, men det bliver kun større, sagde Holbæks borgmester.

Fra anden side blev det nævnt, at Kongsdal Gods for tiden er til salg. Og Flemming Nielsen bemærkede, at det også er noget, fonden vil kigge nærmere på.

Mere vild natur efterlyses Christina Krzyrosiak Hansen omtalte over for miljø­ministeren også nogle af de andre tiltag, der sker for at sikre mere biodiversitet i kommunen. Det var blandt andet, at kommunen har en vild have-mentor, en tema­uge, der rejses nye skove på kommunale arealer, Holbæk Dyrehave, Tølløse Dyrehave og Holbæk Fælled.

- Vi hører mest fra borgerne, at de gerne vil have mere vild natur. Da jeg lige var blevet borgmester, var der flere klager over, at græsset i vejkanten ikke blev slået. Nu spørger borgerne, »hvorfor har I slået græsset«, fortalte borgmesteren.

Det blev også til en gåtur i området, hvor der senere kommer til at gå græssende dyr, og der er flere rovfugle. Desuden har Åmosen samlet set Sjællands største bestand af kronvildt med anslået 3500-4000 styk.

Ved slutningen af besøget fik avisen en hurtig snak med miljøministeren.

- Det er et fremragende projekt. Der er værdifuld natur i forvejen, og der er potentiale for at skabe endnu mere. Det kan give en masse gode naturoplevelser tæt på. Det her er et stort projekt, men der er også behov for, at man gør noget hjemme i haven, for eksempel ved at undlade at slå græsset, sagde Lea Wermelin.