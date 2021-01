Der er blandt andet etableret en indhegning af grunden på Ringstedvej 126, hvor der ventes at være klar til at slå dørene op den 2. marts. Her er det indkørslen, der ligger mod Sasserupvej.

Miljøcenter ventes klar til marts

Efter planen bliver det tirsdag den 2. marts, at Holbæk Genbrug og Miljøcenter A/S åbner på Ringstedvej 126 lidt syd for Holbæk by. Det er vognmand Steen Hansen, Ringsted, der også ejer Mogenstrup Grusgrav og Genbrugsindustri på Galøvej, der står bag den nye virksomhed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her