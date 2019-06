En 38-årig mand kunne være endt med fængsel, men slap med en bøde for et trafikuheld i Tølløse, hvor en 40-årig mand på vej til skole med sine børn brækkede benet i et fodgængerfelt. Retten mente, at den 40-årige selv havde en del af skylden. Foto: Mie Neel

Mild straf for uheld på skolevej

Holbæk - 13. juni 2019 kl. 10:50 Af Michael Hansen

En 38-årig mand fra Tølløse blev i går ved Retten i Holbæk idømt en bøde på 6500 kroner for ikke at have udvist agtpågivenhed, da han i sin personbil nærmede sig fodgængerfeltet på Tølløsevej ud for Kildedamsskolen i Tølløse en mørk januarmorgen sidste år, hvor regnen silede ned. Den væsentligste del af bøden fik han for ikke at have standset og sikret sig, om nogen havde brug for hjælp, da der umiddelbart efter skete et uheld i fodgængerfeltet.

Her stod en 40-årig mand med sine to børn i midterhellen og forsøgte at komme det sidste stykke over mod skolen, men manden fik svunget sit ben så langt ud, at det blev ramt af den 38-åriges bil, da han han kørte igennem fodgængerfeltet uden at holde tilbage for de tre fodgængere.

Kunne have fået fængsel Den 38-årige mand, der om morgenen den 10. januar sidste år var på vej til at aflevere sin datter på Kildedamsskolen i Tølløse, var tiltalt for ikke at have afpasset sin hastighed, da han kørte gennem fodgængerfeltet, hvilket ifølge anklageskriftet medførte, at han påkørte den 40-årige mand. Ingen af børnene blev ramt af bilen.

Den 38-årige var også tiltalt for ikke at have standset efter uheldet, men fortsat hen til skolens parkeringsplads, hvor han parkerede og afleverede sin datter. Sagens hovedforhold var netop, at han ikke standsede efter uheldet, og at han ikke sikrede sig, om nogen have brug for hjælp.

Den forseelse kunne i udgangspunktet have kostet den 38-årige et sted mellem 10 og 20 dages ubetinget fængsel, men en enig domsmandsret mente, at der var flere formildende omstændigheder, og derfor slap han med en bøde. Den 38-årige modtog dommen.

40-årig svingede selv ben Under retssagen i går forklarede den tiltalte, at sigbarheden var dårlig den pågældende morgen. Først to-tre meter fra fodgængerfeltet fik han øje på den 40-årige mand og de to børn. Han slap speederen, men besluttede at fortsætte i stedet for at holde tilbage.

- Jeg er sikker på, at de stod helt stille. Hvis de havde bevæget sig ud, havde jeg reageret og bremset, forklarede han.

Idet han passerede dem, bemærkede han ud af øjenkrogen en bevægelse fra et ben, og hans sidespejl blev trykket ind, og glasset faldt ud. Han fortsætte dog sin kørsel, fordi han mente sig sikker på, at han ikke havde påkørt nogen. Først da den 38-årige havde afleveret datteren og kom ud fra skolen, opdagede han, at en mand var kommet til skade. Herefter gav han sig straks til kende.

Retten mente, at han skulle været standset med det samme, da han fornemmede, at der skete noget i fodgængerfeltet.

Men domsmandsretten frikendte ham imidlertid for at have påkørt den 40-årige, som efter rettens vurdering selv var skyld i det brækkede ben, fordi han ifølge sin egen forklaring selv havde strakt benet ud på vejen.

Han forklarede, at han med sine ben og overkrop signalerede til bilisten, at han og børnene ville passere vejen. Han var generelt irriteret over, at der blev kørt alt for stærkt på skolevejen.

- Jeg prøvede at synliggøre, at vi ville over, og jeg svingede mit ben ud, som et forsøg på at få ham til at stoppe, sagde den 40-årige, som altså fik sit ben for tæt på bilen.

Efter påkørslen hoppede manden over på den anden side af fodgængerfeltet, inden han lagde sig ned og fik hjælp af forbipasserende.

På den baggrund frikendte retten den 38-årige mand for uagtsom legemsbeskadigelse, fordi man ikke mente, at han kunne gøres ansvarlig for bensvinget. Han kunne ligeledes beholde sit kørekort.

Anklagemyndigheden har 14 dage til at beslutte, om den vil anke dommen.