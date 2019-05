Mikkel Stanley Nielsen har mistet sin læreplads som FTP-elev hos NV-Pro Campus på grund af produktionsskolens konkurs. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mikkel jagter ny læreplads efter konkurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mikkel jagter ny læreplads efter konkurs

Holbæk - 10. maj 2019 kl. 18:37 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til at begynde med forstod 23-årige Mikkel Stanley Nielsen fra Holbæk ikke helt konsekvensen, da han i mandags fik at vide, at hans læreplads, NV-Pro Campus i Svinninge, netop var gået konkurs.

Læs også: Naturskole på dagsordenen

- Men i løbet af tirsdag kom der alle mulige følelser op i mig, og jeg gik også i panik, da jeg fandt ud af, at jeg ikke længere havde min læreplads, fortæller Mikkel Stanley Nielsen til dagbladet Nordvestnyt fredag.

Han er film- og tv-produktionsteknikerelev (FTP-elev), og hans læreplads var indtil forleden NV-Pro Campus i samarbejde med TV Vestsjælland. I øjeblikket er Mikkel Stanley Nielsen på skolebænken på uddannelsesinstitutionen Next i København, men hans uddannelsesforløb er skruet sådan sammen, at han under hele uddannelsen får lærlingeløn fra NV-Pro Campus.

Med produktionsskolens konkurs har Mikkel Stanley Nielsen nu hverken læreplads eller indtægt. Det sidste er der formentligt en midlertidig løsning på, og Mikkel Stanley Nielsen er i kontakt med sin fagforening, Film- og tv-arbejderforeningen (FAF), som foruden juridisk støtte også kan hjælpe med et rente- og afdragsfrit lån, indtil en eventuel udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

- Lige nu er den største usikkerhed, at jeg ikke har nogen læreplads. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at finde en ny, og jeg har åbnet nogle døre gennem forskellige kontakter. Men det er en branche med rift om lærepladserne, og virksomhederne går jo ikke ud og laver en ny aftale fra den ene dag til den anden, siger Mikkel Stanley Nielsen uden at lægge skjul på, at han meget gerne vil i kontakt med en potentiel læreplads hurtigst muligt.

- Det bedste vil helt klart være, at jeg hurtigt får en ny læreplads, hvor jeg kan fortsætte min uddannelse, når mit nuværende skoleforløb slutter 19. juni. Det værste vil være, at jeg ikke får en læreplads og kommer til at sidde på min bare efter skoleforløbet og risikerer at blive forsinket i uddannelsen, lyder det fra Mikkel Stanley Nielsen, der sideløbende driver sit eget produktionsselskab under navnet Stanley Productions.

Som nævnt har Mikkel Stanley Nielsens uddannelse været lavet i samarbejde mellem NV-Pro Campus og TV Vestsjælland. Rent fysisk har han siddet hos NV-Pro Campus og lavet videoproduktioner for deres kunder samt til TV Vestsjælland.

Men TV Vestsjælland er ikke gearet til, at hans lærlingetid kan fortsætte dér, og det er både han og TV Vestsjælland enige med hinanden om, siger han til Nordvestnyt fredag.

Bestyrelsen for produktionsskolen NV-Pro Campus med hovedafdeling i Svinninge indgav mandag konkurserklæring til Skifteretten i Holbæk. Det skete efter, at bestyrelsen havde konstateret, at der mangler penge i kassen blandt andet på grund af manglende indbetaling af a-skat, arbejdsmarkedsbidrag og husleje til Holbæk Kommune for Værftet.

Omkring 220 elever fordelt på afdelingerne i Svinninge, Holbæk, Tølløse, Asnæs og Nykøbing har skullet flyttes til andre produktionsskoler og skoletilbud som konsekvens af konkursen.

Ifølge NV-Pro Campus' hjemmeside var der omkring 35 medarbejdere, og de står uden job efter konkursen.

Samtidig har bestyrelsen bortvist to tidligere ledende medarbejdere. Tidligere forstander Henrik Bendixen har sagt, at han er den ene bortviste leder.

relaterede artikler

Efter skolekonkurs: Sejlplan til Folkemøde kuldsejlet 09. maj 2019 kl. 11:55

118-årig i svær situation efter konkurs 09. maj 2019 kl. 09:16