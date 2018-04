Der var brug for røgdykkere ved branden mandag på Orøstrand Skole- og Behandlingshjem. Foto: DR Sjælland Foto: DR Sjælland//Trine Warrer Juul, DR Sjælland

Midt i ophedet debat: Røgdykkere kom i aktion på Orø

Holbæk - 24. april 2018 kl. 11:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i debatten om besparelser på brandberedskabet på Orø, udbrød der mandag eftermiddag brand på skole- og behandlingshjemmet Orøstrand.

Dermed fik brandfolkene på Orø brug for røgdykkerudstyret, som de ellers kan miste, hvis spareforslaget vedtages.

Klokken 17.05 indløb alarmen om brand på Orøstrand, der er et tilbud for børn med særlige behov for hjælp, og meldingen gik på, at der var ild i skolens gymnastikhal.

Der var en del røgudvikling fra hallen, men da de lokale brandfolk på Orø nåede frem, var der ingen personer i hallen.

Men for at slukke ilden, der menes opstået ved, at en lampe er smeltet, og de varme dele derefter har antændt en gymnastikmadras, måtte et par af brandfolkene iføre sig røgdykkerudstyr for at komme ind i den røgfyldte hal.

Ingen personer kom til skade ved branden, men fem børn og en voksen blev kørt til Holbæk Sygehus til observation for røgforgiftning.

Branden på Orøstrand Skole- og Behandlingshjem kommer midt i debatten om at beskære det lokale beredskab på Orø med to tredjedele eller op mod 590.000 kroner.

Det skal hjælpe med til at dække et underskud i det fælleskommunale beredskab, Vestsjællands Brandvæsen.

Spareforslaget - der blev omtalt i dagbladet Nordvestnyt i lørdags - vil indebære, at øen fremover får et såkaldt ø-beredskab uden røgdykkere. De skal i stedet komme fra Kirke Hyllinge - 20-25 minutter væk ifølge vurderingen.

I Nordvestnyt lørdag advarede Orø-brandmand Niels Nielsen mod at fjerne røgdykkerne fra øen netop med henvisning til en eventuel brand på Orøstrand.

»Hvis det her bliver vedtaget, vil det kunne koste menneskeliv. I dag har vi grejet til at gå ind i en bygning og redde en person ud, men mit skrækscenarie er, at vi står med en brand på Orøstrand klokken 2 om natten og ikke kan komme ind til de sovende børn«, sagde han til avisen.

I dag siger han, at netop en brand som den mandag eftermiddag kunne have fået de frygtede følger, hvis den ikke var blevet opdaget og bekæmpet i tide.

Beredskabschef Lasse E. Hansen, Vestsjællands Brandvæsen, siger tirsdag til Nordvestnyt, at udrykningsholdene fra Kr. Hyllinge har levet op til kravene til udrykningstid.

Men først senere tirsdag kan han oplyse de helt præcise tider i forhold til mandagens brand.