Mette Frederiksen vælger Holbæk til skole-eksperiment

Holbæk - 06. oktober 2020 kl. 12:46 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Klasseloft. Nationale test. Elevplaner. Minimumstimetal. Der er mange regler for folkeskolerne. Men de næste tre år kan Holbæk Kommune blæse på alle regler.

Kommunen får fuld frihed til at drive skolerne på den måde, kommunen selv synes giver bedst mening.

Det var et af punkterne i statsminister Mette Frederiksens åbningstale tirsdag middag.

Her bebudede statsministeren, at syv kommuner de næste tre år får frihed til at ignorere de fleste af de mange regler og krav, som i dag styrer velfærdsområdet.

Hver kommune skal vælge et ud af tre velfærdsområder: Børnepasning, skole og ældreområdet.

Og her vil Holbæk Kommune altså sætte skolerne fri.

- Jeg er rigtig glad for denne mulighed, fordi det forhåbentlig betyder, at vi kan lave endnu bedre skole for børnene i Holbæk kommune, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og fortsætter:

- Jeg synes, vi har rigtig gode skoler. Men det betyder ikke, at vi ikke skal udnytte det her. Der er stadig for mange børn, der ikke har det godt. Der er stadig for mange, der ikke lærer det, de skal. Det skal vi have lavet om på.

Skolerne selv på banen Borgmesteren betoner, at skolerne nu selv skal på banen:

- Præcis hvad vi skal gøre, vil jeg insistere på at vente med. Jeg mener, at en af de store fejl i skolepolitikken har været, at politikere har ment, at de bare skulle sætte sig ind i et mødelokale og diktere, hvordan man skulle drive skole lokalt. Sådan skal det ikke være i Holbæk Kommune. Politikerne ved ikke altid bedst. Derfor vil jeg nu sætte en proces i gang, hvor alle dem, der er i skolen hver dag, kan komme med bidrag til, hvad vi skal bruge de her frihedsgrader til, så børnene kan få en bedre dag, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Hun noterer, at udspillet fra statsministeren er »en stor tillidserklæring«, men det giver også kommunen »et kæmpe ansvar, der forpligter«.

Corona-erfaringer I sin åbningstale greb Mette Frederiksen fat i nogle af de erfaringer, som man har gjort i corona-tiden. For den har tvunget mange til at træffe hurtige beslutninger for at håndtere coronaen.

- Offentligt ansatte over hele landet løftede og løfter fortsat en opgave uden fortilfælde, sagde statsministeren og gav flere eksempler:

- Sygeplejersker og læger, som omstillede et halvt sygehus på ingen tid. Nye sengepladser, nyt udstyr, nye medarbejdere. Pensionerede kolleger meldte sig på banen. Det fungerede, sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

- I skolerne blev grønne arealer gjort til åbne klasseværelser. Med den friske luft og plads til bevægelse, som var en grundtanke i skolereformen. Flere steder blev konflikterne færre. Problemerne blev håndteret.

Hendes konklusion var, at de offentligt ansatte kan rigtig meget, når fagligheden får lov til at folde sig ud. Og nu får syv kommuner altså lov til at give fagligheden masser af plads på et af de store velfærdsområder - i Holbæk med fokus på skolerne.

- Noget helt grundlæggende skal stadig gælde. At undervisningen er gratis. At eleverne går til folkeskolens afgangseksamen. Den slags, sagde statsministeren, som derefter slog fast, at man til gengæld kan ignorere regler om alt fra timetal til nationale test.