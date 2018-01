Metal-afdelinger vil fusionere

Metal Nordvestsjælland lægges formentlig sammen med Metal Roskilde. Ifølge formand Mads Kofoed bevares det lokale kontor på Tåstruphøj i Holbæk.Foto: Palle Mogensen

Holbæk - 25. januar 2018 kl. 20:51 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fremskredne planer om at lægge Dansk Metals afdelinger i Nordvestsjælland og Roskilde sammen.

Derfor indkaldes medlemmerne i henholdsvis Holbæk og Odsherred Kommuner til et par orienterende møder i februar.

- Vi havde punktet om en mulig sammenlægning på generalforsamlingen sidste år, og her blev det enstemmigt vedtaget, at vi prøvede at arbejde videre med ideen. Nu er vi så langt, at vi er klar til at præsentere planerne for medlemmerne, så må vi se, hvad de siger, fortæller formanden for Metal i Nordvestsjælland, Mads Kofoed.

Ifølge ham kommer en sammenlægning med Roskilde til at betyde, at de ansatte på afdelingskontorerne får mulighed for at specialisere sig og dermed give medlemmerne en bedre vejledning og hjælp.

- Vi er to en halv ansat her i Nordvestsjælland, og vi er alle nødt til at sætte os ind i alle de komplicerede regler, der efterhånden er for både A-kasse, arbejdsret og -skader. Ved en sammenlægning bliver vi flere og får dermed bedre mulighed for at fordele specialområderne imellem os, forklarer Mads Kofoed.

Kontorer bevares

Han fortæller desuden, at en sammenlægning ikke betyder, at medlemmerne nu skal køre til Roskilde, hvis de vil have personlig kontakt med de ansatte.

- Afdelingskontorerne i Holbæk og Nykøbing bliver bevaret som hidtil. Måske bliver der ændret lidt på åbningstiden, men ellers vil der være åbent som hidtil. Til gengæld bliver det lettere at komme igennem på telefonen, fordi vi bliver flere til at tage den, siger han.