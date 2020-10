Se billedserie Over weekenden er der blevet dystet westernridning, reining, i fire DM-klasser: Youth, Rookie, Non Pro og Open. Foto: Camilla Sager

Mesterskaber med tilråb fra tribunen

Holbæk - 29. oktober 2020 kl. 14:55 Af Camilla Sager, journalist-studerende på Syddansk Universitet Kontakt redaktionen

I midten af den 4000m2 arena venter en kvinde og en hest på startsignalet. Med én hånd på cowboyhatten og den anden på tøjlerne sætter rytteren hesten til at danse om sig selv på stedet. Hovene sparker sandet til side, mens tempoet stiger og country-­musik fylder hallen. Man skulle tro, at vi befandt os i det vilde vest. Men vi er på Tuse Creek Ranch i Butterup til danmarksmester­skaberne i westernridning.

- Tre! lyder det i kor fra tilskuertribunen.

Hesten skal spinne præcis fire gange rundt og stoppe med hovedet mod dommeren.

- I modsætning til dressur, hvor der skal være helt stille, må publikum godt råbe ind på banen i western­ridning. Der er virkelig et fællesskab og alle hjælper hinanden, forklarer Jette Ceglarek, der ejer ranchen. Over weekenden bliver der dystet i fire DM-klasser i dis­ciplinen reining - westernridningens dressur. Youth, Rookie, Non Pro og Open.

En ekstra familie Jette Ceglareks hjerte galo­perer for de firbenede væsner.

- Jeg købte gården for 30 år siden, hvor jeg havde et par dressurheste, som jeg red og avlede. Det var først, da jeg mødte min mand, jeg fik øjnene op for westernridning. Han voksede op i Tyskland, hvor det er ret stort, og tog mig en dag med til et stævne. Jeg var solgt med det samme, forklarer hun og fortsætter:

- Westernridning er lige så seriøst og ambitiøst som dressur, men der er en anden atmosfære. Både ridestilen og stemningen er løsere.

Det er nu 25 år siden. I dag har Tuse Creek Ranch cirka 60 american quarter horses og DM-værtstitlen for mere end 10. år i træk.

- Det er det bedste sted i verden, indskyder Anne Weis, der står ved siden af.

- Ja. Det er næsten som ens anden familie, supplerer datteren Rikke Weis og fortsætter:

- Det er faktisk min far, der speaker stævnet i dag.

Weis-familien har redet her i godt et årti og har to heste.

Rikke Weis åbner lågen for næste rytter i rækken.

- Du har glemt hatten, joker Jette Ceglarek i sidste øjeblik.

- Ja, og hesten, giver hun grinende igen.

At glemme hatten er utænkeligt for en westernrytter.

Med på verdensplan Dagens dommer hedder James Hansen. Med 22 års erfaring skal der alligevel noget til at imponere James, men det sker denne weekend.

- Overordnet er det gået fremragende. Især i kategorien Youth i forhold til for 20 år siden. Vi kan bestemt være med på verdensplan.

James vurderer, at der cirka er 50 personer i Danmark, som dyrker sporten på topplan. På verdensplan er der mange tusinder:

- I USA er det jo kæmpe stort, og også i Tyskland og Italien. Men det bliver dyrket i hele verden - fra Japan til Caribien.

En af de unge ryttere, som har imponeret i dag, er 12-årige Melanie Toft Gerdes-Hansen, der vandt bronze i Youth-kategorien.

- Yeeeeah, lyder det fra tribunen, hvor Melanie Toft Gerdes-Hansen hepper på sin mor, Ditte Poulsen, som er træner på Tuse Creek Ranch.

Hun har vundet flotte placeringer i hele verden, og det er også hende, der rider af med sejren i dagens sværeste klasse.

Mere western i vesten Tribunens øjne følger Ditte Poulsen på hesten Gunnar Outgun Ya. Det er blevet tid til ridesportens guitarsolo; et sliding stop, hvor hesten sætter i galop og herefter glider frem på bagbenene, så en sky af sand står om ørerne på den. Vild applaus.

- Hatten er obligatorisk. Sporer, chaps og frynser

er frivillige, fortæller Jette Ceglarek, ejer af Tuse Creek Ranch.

Normalt ville en weekend som denne blive fejret med en fest i arenaens tilstødende saloon. Men på grund af corona er alle festligheder sat på pause og mundbind påkrævet. Jette håber, at restriktionerne bliver lempet snart. For anden gang er Tuse Creek Ranch blevet tildelt værtsrollen for europamesterskabet 26. til 31. juli 2021. Derfor krydser hun fingre for, at hun kan åbne saloondørene for ryttere fra hele Europa og tilskuere, der vil indtage tribunerne til sommer.