Lørdag den 4. og søndag den 5. maj er der Hobby- & Legetøjsmesse i Mørkøv Hallen. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Messe med aktiviteter for publikum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Messe med aktiviteter for publikum

Holbæk - 03. maj 2019 kl. 20:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mørkøv Hallen omdannes til en oase for hobbyfolket og legetøjssamlere, når dørene slås op for en ny messe - Hobby- & Legetøjsmessen - lørdag den 4. og søndag den 5. maj.

Messen vil byde på en række publikumsoplevelser og muligheder for at købe diverse hobby relaterede produkter. Der vil være et stort bassin hvor der sejles med fjernstyrede både, store racerbaner, en bane med fjernstyrede biler, traktorudstillinger og andre flotte ting. Initiativtageren til messen er OD Toys fra Tølløse.

- Vi har været på cirka 250 messer som udstillere og vi mangler en messe med et bredt udvalg af hobby og legetøj på Sjælland, udtaler OD Toys' Dennis Osbæck.

Stort puslespil - Det er et kæmpe puslespil at få alle brikker på plads, men vi er kommet rigtigt langt og mangler kun nogle få udstillere som vi er i gang med at finde. Samtidig har vi også stadig lidt plads tilbage til private udstillere som har lyst til at komme og viser deres hobby frem, fortsætter Dennis Osbæck.

Messen vil foregå to gange om året, således at man op mod jul, vil få mulighed for at se en masse nyheder f.eks. i Warhammer, brædtspil og meget andet. En af udstillerne er Holbæk virksomheden Kelzor, som tilbyder Danmarks største udvalg af og laveste priser på bl.a. Magic, Pokemon, Yugioh, Warhammer; bræt-, kort-, figur- og rollespil; samt merchandise og andet gear.

- Vi har rigtigt travlt både i Ahlgade i Holbæk og ikke mindst i Krebshuset i Sorø, men vil rigtigt gerne støtte op om denne messe. Vi ved jo at der er rigtigt mange mennesker som vil blive fascineret at det flotte udvalg vi kommer med. En ting er at se en vare på nettet, men det er noget helt andet at se den i virkeligheden og samtidig få en masse rådgivning og service med på vejen... så ja, vi glæder os til at komme og vise publikum en masse af vores produkter frem, udtaler Michael Keller, indehaver af Kelzoz.

Udendørs aktivitet Der kommer også to store digitale Scalextric racerbaner, hvor folk kan få lov til at køre på en 17 eller 25 meter lang racerbane og se om de kan klare banen hurtigst.

- Vi har selvfølgelig et kæmpe udvalg med og et helt specielt messe tilbud", lyder det fra en af messens andre udstillere, Per Nielsen, der er indehaver af Lejenracerbane.dk & Scalextric-Shop.dk.

Udenfor hallen vil »Team FART« præsentere en voldsom »Chevy«, som også startes op i løbet af dagen.

Der vil også være mulighed for at købe en trampolintur.

- Vi opdaterer løbende vores hjemmeside www.hobbymessen.dk og har man lyst til at deltage som udstiller eller forhandler, kan man kontakte os via den. Mørkøv Hallen og café-forpagteren har været en fornøjelse at arbejde sammen med og vi glæder os nu til at få åbnet dørene og fundet alle de fejl og mangler vi skal have rettet til den næste messe senere på året, slutter Dennis Osbæck.

Billetsalget er startet på Billetsalg.dk, men det er naturligvis også muligt at købe billet i døren.