Holbæk Frikirke er mødestedet for Familienetværket, der nu byder velkommen til hygge, sjov og samvær hver torsdag fra 15.30 til 18.

Mere tid til samvær - Familienetværket udvider åbningstid

Behovet for at mødes og være sammen er øget under coronaepidemien. Derfor har Blå Kors og Holbæk Frikirke genåbnet det fælles Familienetværket og udvidet åbningstiden. Der er nu hygge og samvær hver torsdag eftermiddag i Frikirken på Vandtårnsvej.

- Vi holdt coronalukket januar og februar, men har fra marts haft åbent hver torsdag fra 15.30 til 18, næste gang er den 8. april. I første omgang har vi været delt i mindre grupper, men vi må som socialt tilbud være 50 personer samlet, forklarer Bente Dyssegaard fra Familienetværket.

Hun tilføjer, at der selvfølgelig tages alle de nødvendige forholdsregler for at hindre smitte.

Familienetværket er tænkt som et tilbud til holbækkere med udfordringer. Det kan være socialt udsatte børnefamilie og enlige, eller det kan være ensomme mennesker, som bare har brug for at tale med nogle eller møde ligesindede.

- Vi mødes inde til kaffe og saftevand, derefter foregår det meste som udeaktiviteter med forskellige lege. Vi har også erstattet den gratis fællesspisning med gratis takeaway mad. Det fortsætter vi med frem til sommerferien, og det kan være, det fortsætter på den måde. Det er et stort arbejde at arrangere fællesspisning, bemærker Bente Dyssegaard.

Alt arbejde udføres af frivillige, og det kræver tilmelding på 30601203 af hensyn til traktement, deltagertal og takeaway.

Familienetværket er et tilbud om fællesskab, et netværk og samvær, hvor der både er hygge, rådgivning og forskellige aktiviteter som foredrag og underholdning.

Det tværkirkelige arbejde for at hjælpe mennesker, der af forskellige grunde har det svært, begyndte i oktober 2018.

Den gang var der åbent i Familienetværket en gang om måneden. Men det blev tydeligt, at behovet var større, og året efter blev der udvidet til torsdage i lige uger og nu til hver torsdag.

Det er åbent for alle, og nogle har deltaget næsten hver gang, mens andre kommer en gang imellem.

Det kan være, hvis der er arrangeret noget særligt som besøg af en klovn eller et foredrag, en tryllekunstner eller en tøjbyttedag.

Coronavirus har også påvirket Familienetværket. Men virus skulle ikke stoppe et julearrangement med æbleskiver, andesteg, juletræsfest og banko.

Det var dog julehygge med omtanke. Der var håndsprit og afstand mellem bordene, og den portionsanrettede mad blev serveret af frivillige iført handsker, mundbind og visirer.