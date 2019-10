Nu skal der laves en fælles model for visiteringen til specialundervisning. Den skal sikre, at eleverne bliver bedømt nogenlunde ens, uanset om de tilfældigvis går på Absalonskolen (billedet) eller for eksempel Svinninge Skole. Foto: Agner Ahm

Mere styr på specialundervisningen

Og skolerne skal lære af hinanden. Og der skal være en central pulje på otte millioner, som en skole kan trække på, hvis et af børnene har brug for noget, der koster mere end 400.000 kroner om året.

De børn, som har brug for ekstra hjælp, skal have nogenlunde det samme tilbud, uanset hvilken skole de går på.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her