Mere madglæde til de helt små

Det er blandt årsagerne til, at Tine Binne Petersen er nomineret til prisen som »Årets grønne madsjæl« til Generation Food Award 2021 for sit arbejde med inkludere de små børn i børnehuset Kirsebærhaven i Mørkøv, hvor hun arbejder, i madlavningen.

Prisen hylder de ildsjæle, der gør en forskel for at forbedre børn og unges madvaner og deres kendskab til madens rejse fra jord til bord.

- Jeg synes, det er vigtigt, at børn allerede tidligt i livet bliver bevidste om, hvad det er for nogle råvarer, de spiser. Og heldigvis er børn nysgerrige af natur, så mit arbejde handler allermest om at inkludere dem i madlavningen ved for eksempel at tage med ud og hente grøntsager, siger Tine Binne Petersen og tilføjer, at der er kommet langt mere ro og fællesskab ved frokosten i børnehuset end før, da børnene spiste hver deres madpakke.