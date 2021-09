Se billedserie Mens der er en pause i tilførslen af ny jord til Ny Hage er der gang i lidt andet arbejde. Foto: Anders Ole Olsen

Mere jord skal køres på Ny Hage

Holbæk - 07. september 2021 kl. 15:50 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der går omkring fem måneder endnu, før arbejdet med at køre jord på Ny Hage i den østlige del af Holbæk Havn vil være afsluttet. Hagen har tidligere huset et deponi, men skal på længere sigt omdannes til en havnepark. I første omgang såes der alene græs.

Det var oprindelig ventet, at arbejdet med jordkørslen ville være afsluttet i september, sådan som det omtales i juni i et nyhedsbrev fra Holbæk Kommune. Dermed kunne der være sået græs i oktober-november. Nu sker det først til foråret.

I de seneste to og en halv uge er der ikke kørt jord på Ny Hage, men der følger altså mere senere. Entreprenør Søren Kristiansen A/S, Holbæk, har opgaven med at køre jord til hagen, og entreprenøren har netop afleveret en ny tidsplan til Holbæk Kommune, fortæller Lone Blok Rasmussen, projektudvikler i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur.

Jorden bliver kørt fra bolig­byggeriet på det gamle idrætsområde i Holbæk Have. Der er indtil nu kørt cirka 17.000 tons jord til Ny Hage. Kørslen begyndte midt i juli, og det er det kun få dage, der ikke er kørt indtil den aktuelle pause.

Penge for at modtage jord Lone Blok Rasmussen betegner det som »en god historie«, at kommunen nu får penge for at modtage jorden fra Holbæk Have. Dels har kommunen også tidligere tjent på at sælge arealet, dels undgår man at køre jorden ret langt væk.

Selv om der ikke lige for tiden køres jord til Ny Hage, har der de seneste par uger stadig været lidt aktivitet med udjævning og tilretning på stedet. Det er Olaf Jensen A/S, Sandby, der har entreprisen, som udføres af en underentreprenør, Brdr. Henriksen A/S, Tuse Næs.

Holbæk Kommune har endnu ikke nået at afstemme den nye tidsplan - der er med forbehold for vejrliget - med Olaf Jensen A/S. Ifølge tidsplanen kan der køres mindre mængder jord på Ny Hage i perioder fra næste uge og frem til uge 48 (ved månedsskiftet november-de­cem­ber).

Rækkehuse uden kælder Når det kun er mindre mængder, skyldes det, at jorden kommer fra udgravningen til et rækkehusbyggeri, uden kælder, i Holbæk Have, forklarer Allan Løfwall-Johansen, der er afdelingschef hos Søren Kristiansen A/S.

Fra uge 48 og frem til uge 5 i det nye år køres der større mængder jord på, når der skal graves ud til en større karré. Allan Løfwall-Johansen venter, at tilførslen af jord kan klares på et par uger i den omtalte periode.

- Vi kunne sagtens have skaffet mere jord andre steder fra, men Holbæk Kommune har prioriteret at få det fra et sted tæt på, siger Allan Løfwall-Johansen.

Stibroen nærmer sig Den nye spuns i kajkonstruktionen har været færdig i nogen tid. Dog har spunsen manglet at blive forsynet med zinkanoder, der skal sikre spunsen mod korrosion.

Arbejdet med at montere anoderne under vandoverfladen går i gang i dag, tirsdag, og vil formentlig vare et par uger.

Vangerne til stibroen i den vestlige ende af Krags Brygge ventes monteret i den sidste uge af september. Dæk­elementerne skulle blive monteret i ugen efter, så den rå bro vil stå klar. Derefter mangler der noget finish og montering af træbeklædningen, der blandt andet skal fungere som bænk.