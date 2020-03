Mere håndsprit efterlyses

Se billedserie Brian Rosendahl fra FR Kemi må beklagende slå ud med armen for at vise, at der ikke er noget håndsprit tilbage på hylden. Foto: Per Christensen

Holbæk - 15. marts 2020 kl. 08:15 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste forhandlere har for længst udsolgt af håndsprit. På grund af risikoen for coronasmitte bliver midlerne til desinfektion af hænderne revet ned fra hylderne, stort set lige så hurtigt, som de kommer op.

- Alle apoteker får vi løbende små portioner. Når vi har fået dem, er de hurtigt forsvundet. Det handler også om, at man måske kun køber én i stedet for flere, siger farmakonom Camilla Frederiksen på Løve Apoteket i Labæk, Holbæk.

Torsdag indførte Lægemiddelstyrelsen restriktioner, men det gælder kun receptmedicin og håndkøbs­lægemidler. Det er indført for at undgå hamstring, men det gælder altså ikke for, hvad der i fagsproget kaldes mærkevarer, blandt andet håndsprit.

Camilla Frederiksen oplyser, at meldingen er, at der skulle komme nye forsyninger fra næste uge - men hun understreger, at hun ikke kan love noget.

Hos Matas på Ahlgade er der udsolgt af håndsprit, og der er ingen dato for, hvornår produktet er tilbage.

Distributør må vente på nye leverancer Også hos hos FR Kemi på Tåstruphøj i Holbæk er der tomme hylder. Virksomheden er distributør af håndsprit fra KiiltoClean A/S i Assens. Det er det tidligere Plum, under hvis navn produkterne stadig sælges.

- Virksomheden har fået en henstilling fra Lægemiddelstyrelsen om i første omgang at prioritere sundhedsvæsnet, og der leveres til sygehuse i både Danmark, Norge og Sverige. Derfor kan vi ikke sige, hvornår vi får leverancer, fortæller Brian Rosendahl, som er direktør i og ejer af FR Kemi.

KiiltoClean producerer i døgndrift og vil prioritere de faste kunder over nye henvendelser.

- Alle råber efter de samme varer, og flere af vores råvareleverandører har meddelt, at det kan blive et problem med sprit, men vi er ikke udfordret af det for tiden, fortæller Brian Rosendahl.

Håndsprit er ikke et af de store produkter hos FR Kemi. Virksomheder sælger et bredt sortiment af rengørings- og affedtningsmidler til blandt andet transport- og fødevaresektoren. Desuden forhandles der andet rengøringsrelateret, blandt andet højtryksrensere til professionelle brugere samt lidt til den personlige hygiejne.