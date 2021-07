Mere end 2000 i salonen de sidste måneder

»Tid til forandring« er et slogan for Salon Krøltop på Blåbærvej 45 i Hørby. For frisør Rikke Bager, der har drevet sin salon på adressen i 19 år, kunne sloganet snildt være overskriften på den aktivitet, der har været siden genåbningen i starten af april. Et tjek på salonens computer viser, at Rikke Bager har givet hele 2028 behandlinger siden da, for kunderne er strømmet til, og mange har ønsket netop forandring.