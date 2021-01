Mere corona i Holbæk end i København

Det får nu borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) til at opfordre borgerne til at lade sig teste.

Opfordringen kommer i et opslag på Facebook, hvor borgmesteren konstaterer, at de daglige smittetal for Holbæk Kommune ikke falder, som de burde.

- Der er fortsat kort ventetid på at få en testtid ved regionens testcentre, blandt andet her i Holbæk, hvor borgerne via coronaprover.dk selv kan bestille fra dag til dag. Derfor vil jeg opfordre til at lade sig teste, så vi kan få brudt smittekæderne, lyder borgmesterens appel.