Mercedes-bilist stjal børne-keyboard

En beboer i Jyderup har meldt til politiet, at hans lille salgsstand foran hjemmet på Holbækvej blev plyndret af en forbipasserende sølvgrå Mercedes med udenlandske nummerplader.

Ifølge et vidne stoppede bilen foran huset, hvor bilisten snuppede en rejseseng og et børnekeyboard uden at betale.