Jesper Nielsen glæder sig over, at mange biografgængere har holdt fast trods corona-restriktionerne. Arkivfoto.

Mens vi venter på flere film

Holbæk - 25. juli 2020 kl. 07:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De danske biografers repertoire og omsætning er i høj grad betinget af, hvornår de store filmselskaber beslutter at release de film, som blev udskudt på grund af corona.

I Kulturbiografen glæder biografdirektør Jesper Nielsen sig til, at corona-epidemien kommer så meget under kontrol i USA og resten af verden, at film som Disneys live-action udgave af »Mulan« og Christopher Nolans actionfilm »Tenet«, kan blive frigivet til premiere - først i Los Angles og New York og efterfølgende i resten af verden.

- »Tenet« er nu foreløbig blevet rykket tre gange, lyder det lidt opgivende fra Jesper Nielsen, der normalt har 16-20 film på programmet hver dag. Det holder han fast ved, selvom det er lidt knebent med nye film.

- De film, vi er startet op med efter nedlukningen, er dem, som havde international premiere inden corona. Derudover har vi en række film fra Biografklub Danmark på programmet og en god portion nye børnefilm. For de unge er der lige kommet den nye, danske animationsfilm »Blokhavn«, forklarer Jesper Nielsen, som glæder sig over, at mange biografgængere har holdt fast trods corona-restriktionerne.

- Jeg troede måske, at gruppen på 45+ ville holde sig lidt tilbage, men det er faktisk dem, der har vist sig at være allermest trofaste, slår biografdirektøren fast.

Kulturbiografen viser foruden de nye film, også nogle repremierer i temaer med blandt andet The Dark Knight-filmene og The Lord of The Rings-trilogien i extended-versioner, hvor filmene er en time længere.