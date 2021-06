Mens Kenneth venter på svar på sin ansøgning regner det med grankogler på bilen

Se billedserie Kenneth Buur Jensen er frustreret. Han har ventet over otte måneder på at få en byggetilladelse til en ny carport. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Holbæk - 17. juni 2021 kl. 12:28 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Bonk! Bonk! Bonk!

Grankoglerne regner ned over Kenneth Buur Jensens båd og biler. For at få sine ting i ly for regn og kogler ønsker han at bygge en carport. Derfor søgte han i september sidste år om byggetilladelse til at udvide sin garage med en carport.

På Holbæk Kommunes hjemmeside stod der, at det ville tage to måneder og derefter 10 dages sagsbehandlingstid, men nu er der gået otte måneder, og 40-årige Kenneth Buur Jensen har stadig ikke fået lov til at begynde byggeriet.

- Jeg synes ikke, det er rimeligt, at jeg skal vente så længe, udtaler en frustreret Kenneth Buur Jensen.

Når man bygger bygninger på over 50 kvadratmeter skal man søge byggetilladelse hos Holbæk Kommune. Det gjorde Kenneth Buur Jensen, i hvad han troede var god tid, så han kunne bygge carporten selv i løbet af foråret, men den plan blev ikke til noget.

I indkørslen til Kenneth Buur Jensens hus i Tølløse står en 40 år gammel garage med plastic over. Det sørger for, at det ikke regner ned gennem de store huller i taget. Taget kan han ikke skifte, fordi hans plan er at bygge garage og carport ud i et. Her skal man starte udefra og ind, og derfor kan han ikke lave taget på garagen, før han har lavet det på carporten.

Det gør ikke frustrationen mindre for Kenneth Buur Jensen, der især er træt af usikkerheden - hvornår får han tilladelse til at bygge?

- Borgerne må bare vente så længe, som det passer kommunen, siger han.

Den lange sagsbehandlingstid risikerer ifølge Kenneth Buur Jensen også at få andre konsekvenser. For med udsigt til over otte måneders ventetid vil han ikke udelukke, at det kan få folk til helt at droppe at søge om tilladelse.

- Hvis jeg læste den her historie, ville jeg være tilbøjelig til at bygge, som det passede mig, fortæller han.

I dag står der på Holbæk Kommunes hjemmeside, at det tager omkring fem måneder før ens sag tages op og derefter 40 dages sagsbehandlingstid.

Dyrere carport

Prisen på byggematerialer er ifølge Danmarks Statistik steget voldsomt, siden Kenneth Buur Jensen sendte ansøgningen om byggetilladelse ind til Holbæk Kommune i september. Priserne på jern og stål er steget omkring 30 procent, mens træ er blevet cirka otte procent dyrere.

Selvom det selvfølgelig ærgrer Kenneth Buur Jensen, accepterer han også, at det er vilkårene, når man søger om byggetilladelse. Han er mere bekymret for den praksis, han har mødt i kommunen.

Efter seks måneder uden en lyd fra kommunen, besluttede han sig for at ringe til Plan og Byg og klage over den lange ventetid. Her fik han en sagsbehandler i røret, som lovede at se på sagen. Ikke lang tid efter var hans sag klar til at komme i proces.

- Det er jo ærgerligt, hvis forvaltningen arbejder med, at hvis man klager, så kommer man foran i køen, siger Kenneth Buur Jensen og fortsætter:

- Jeg kan jo godt synes, det er synd for mig, men hvad med de andre i samme situa­tion?

Flere ansatte

Hos Holbæk Kommune indrømmer man, at der i øjeblikket er store udfordringer med at følge med strømmen af ansøgninger om byggetilladelser. Derfor er man også i gang med at opskalere bemandingen, så der kommer til at være 12 fastansatte og en række projektansatte sagsbehandlere i stedet for de 10, der sidder der i dag.

Rasmus Uhrbrand Damkjær, afdelingsleder for Plan og Byg i Holbæk Kommune, beklager den lange ventetid, men understreger, at otte måneder er mere undtagelsen end reglen. Han for­klarer også, at den oplyste ventetid på kommunens hjemmeside blot er vejledende.

- Ventetiden er blot et estimat baseret på gennemsnittet. Vi gør selvfølgelig vores bedste for at overholde det, udtaler Rasmus Uhrbrand Damkjær.

I sidste uge kom der 49 ansøgninger ind. Der er 378, der afventer materiale fra ansøgere og 481 sager i kø. Kenneth Buur Jensens sag er et sted derinde, og imens venter han stadig på sin carport.