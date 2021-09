Send til din ven. X Artiklen: Menighedsråd ønsker sammenlægning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Menighedsråd ønsker sammenlægning

Holbæk - 15. september 2021 kl. 07:30 Kontakt redaktionen

Kirkerne i Mørkøv indkalder til menighedsmøder for at godkende, at de to råd bliver til et. Menighedsrådene indbyder alle til menighedsmøde i Stigs Bjergby-Mørkøv sogn, i Stigs Bjergby Præstegård onsdag den 22. september klokken 19.30 og i Skamstrup-Frydendal Sogn, torsdag den 23. september klokken 19.30 i Skamstrup Præstegård.

I 2015 blev de to sogne omkring Mørkøv, Skamstrup-Frydendal sogn og Stigs Bjergby-Mørkøv sogn, til et pastorat. Det vil sige, at præsterne og det musiske personale arbejder i begge sogne, og at kirkernes aktiviteter i høj grad arrangeres og koordineres af de to sognes menighedsråd i fællesskab.

- Rådene har haft en vision om på sigt at slutte sig tættere sammen. Indtil nu har der med jævne mellemrum været fælles møder, og de to råd har også i fællesskab købt en byggegrund bag Brugsen i Mørkøv, hvor det er ønske at bygge et sognehus til forskellige aktiviteter, hvor vi kan mødes på tværs af sognegrænserne - i Mørkøv, hvor de fleste mennesker jo bor. "Kirkerne i Mørkøv" er også til daglig navnet på pastoratet, oplyser sognepræst Karsten Bjerreskov Farup, der tilføjer at tiden nu er inde til at gå sammen.

- Ved at danne et fælles menighedsråd, vil sognene få fælles økonomi, så der ikke som nu, skal sendes penge frem og tilbage for at udligne de udgifter til lønninger og arrangementer, man alligevel er fælles om. Der vil også være andre tidsbesparende gevinster ved sammenlægningen, og så er det også tanken, at styrke den enhed, sognene er i hverdagen, indadtil og udadtil, tilføjer han.

For at et fælles menighedsråd kan blive til noget, skal der afholdes menighedsmøder i begge sogne, for der skal være et flertal for sammenlægningen. Sognene vil ikke blive sluttet sammen, i hvert fald ikke nu, så når der er valg igen om tre år, vil det stadig foregå i hvert sogn for sig, hvor der opstilles og vælges egne kandidater.