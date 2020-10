Efter afstemningen i økonomiudvalget tyder meget på, at det i kommunalbestyrelsen ender med et flertal på 16 mod 15 for at sige nej til et bolig-byggeri i baggården til Ahlgade 6-8.

Meget tyder på lille flertal mod boligbyggeri

Der er lagt op til, at et snævert flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse i overmorgen, onsdag, vil stemme nej til, at der kan bygges nye boliger i baggården til Ahlgade 6-8 i Holbæk.

Det var ellers et stort flertal - 29 mod to - der 2. april stemte for at sende et forslag til en ny lokalplan i høring. Ved høringen blev der indsendt flere kommentarer om skyggegener som følge af højden på byggeriet.