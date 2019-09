Gang- og cykelbroen over Valdemar Sejrsvej er stadig spærret. Men formentlig kun meget få dage endnu. Foto: Kaj Ove Jensen

Meget tæt på genåbning af genstridig bro

Holbæk - 21. september 2019 kl. 09:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heller ikke i denne uge lykkedes det at få genåbnet gang- og cykelbroen over Valdemar Sejrsvej i Holbæk. Meldingen lyder nu, at det sandsynligvis bliver tirsdag eller onsdag i næste uge.

Tidligere på ugen fortalte projektleder Lars Brandt Christensen fra Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur, at arbejdet var blevet genoptaget i tirsdags, og at det var ventet, at broen mellem Tåstrup Byvej og Tåstrup Møllevej formentlig kunne genåbne fredag.

Det var i går, men her stod spærringerne der stadig.

- Det er gået ret godt. Men der er et enkelt element mere, der skal rettes til, og det nåede entreprenøren ikke i denne uge. Arbejdet skulle blive færdig mandag, forklarer Lars Brandt Christensen.

Når arbejdet er afsluttet, skal kommunens rådgiver Niras bruge det meste af tirsdagen på at sikre sig, at alt er i orden.

- Der skal gå meget galt, før broen ikke åbner tirsdag eller onsdag i næste uge. Ja, der er kommet lidt yderligere forsinkelse, men man er jo altid optimistisk, når man udtaler sig. Og det har vist sig, at der er igen har været en mindre påvirkning, siger Lars Brandt Christensen.

Årsagen til forsinkelsen er i denne omgang er, at det først sent blev opdaget, at lejerne ved tre ud af syv elementer havde forskubbet sig en anelse ved monteringen.

- Man skulle faktisk have fat i alle syv elementer, mens man havde regnet med, at to kunne blive liggende. Det er vigtigt, at det gøres ordentligt, og den ros skal entreprenøren (Zacho-Lind A/S, red.) have, at de ikke prøver at jage noget igennem, siger Lars Brandt Christensen.

Oven på betonsøjlerne er der indstøbt rustfrie vederlagsplader. Over dem lægges nogle rustfrie stålplader og mellem disse og de store elementer placeres nogle neopren-­lejer. Det var enkelte af disse lejer, der havde forskubbet sig.

