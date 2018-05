Meget mere end bare højtlæsning

Hun er frivillig i Mødrehjælpens lokalafdeling i Holbæk, der blev stiftet for mindre end et år siden, og nu er i gang med at etablere sig med en række tilbud til børnefamilier i Holbæk og omegn.

Hun pointerer, at der er et bredere sigte med Historieklubben end »blot« at underholde børnene med gode historier og efterfølgende forfriskninger.

- Det er jo en hyggestund med højtlæsning, men det er også tanken med denne, som med alle Mødrehjælpens aktiviteter, at det skal være netværksskabende, så for eksempel sårbare familier kan komme her og møde andre. Og så handler det også om, at vi gerne vil understøtte, at det er godt for børns sproglige udvikling at få læst højt, siger Dorte Lynge og understreger, at alle børn og familier uanset baggrund er meget velkomne.