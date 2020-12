Se billedserie Holbæk Bibliotekernes leder, Piet Dahlstrøm-Nielsen, fortæller om udviklingen i udlånet af digitale materialer i forholdt til de fysiske. Arkivfoto: Holbæk Kommune.

Meget mere digitalt under coronaen

Holbæk - 27. december 2020 kl. 07:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Nu er bibliotekerne lukkede igen, men muligheden for digitale lån eksisterer stadig. Situationen både nu og i foråret skubber til en udvikling med færre fysiske udlån - en udvikling som også var i fuld fart inden coronaen.

Holbæk Bibliotekerne havde allerede inden corona-epidemien særlig fokus på de digitale tilbud og en målsætning om at øge indsatsen på netop det område. Det fortæller biblioteksleder, Piet Dahlstrøm-Nielsen, som samtidig peger på, at nedlukningen i foråret og den efterfølgende tid, har fremrykket en udvikling, der allerede var i gang.

- Vi kommer i 2020 til at bruge en million kroner på vores digitale tilbud. Det er en stigning på 33 procent i forhold til sidste år. Både under nedlukningen i foråret - og nu igen i december - skruer vi op for økonomien og vores max-lån pr borger. Det er planen, at vi vil fastholde et højt niveau også efter corona-tiden, siger han.

Bibliotekets digitale tilbud består af netlydbøger, e-bøger og film som lånes på Filmstriben. Man kan pt. - under den nuværende nedlukning - låne seks e-bøger, fire lydbøger og seks film.

- Derudover har vi en stor samling af materialer, som man kan låne ubegrænset. Det er typisk bøger, som ikke længere er på bestsellerlisterne, forklarer Piet Dahlstrøm-Nielsen.

Bibliotekets budget for netlydbøger er pt. på 30.000 kroner om måneden.

- I praksis fungerer det på den måde, at lånerne bliver afvist, når måneds-budgettet er nået. Vi får dog et praj, når vi er tæt på den grænse, der er sat. Hvis det sker allerede midt på måneden, har vi mulighed for at justere budgettet op, forklarer bibliotekslederen.

- Udviklingen går kun én vej imod større brug af de digitale tilbud, og det er bestemt en udvikling, vi er interesserede i at understøtte. De fysiske materiale udgør dog fortsat langt størsteparten af vores udlån, så det handler selvfølgelig også om, at vi tilgodeser den fulde biblioteksoplevelse for alle typer af brugere, siger Piet Dahlstrøm-Nielsen.

Ifølge den seneste opgørelse har Holbæk Bibliotekerne siden marts udlånt 14.546 e-bøger, 23.667 netlydbøger og 9.799 film. For de fysiske materialer, som omfatter bøger, dvd'er og cd'er var tallet 168.977. Til sammenligning var udlånet i den samme periode sidste år: 9.863 e-bøger, 18.878 netlydbøger og 4.694 film samt 247.297 fysiske materialer.

- Med til billedet af det markante fald i udlånstallene for de fysiske materialer fra 2019 til 2020 hører, at coronaen begrænsede muligheden for fysisk at benytte vores fire biblioteker. Tallene fra Holbæk Kommune ligner her dem, man ser i resten af landet, slutter Piet Dahlstrøm-Nielsen.