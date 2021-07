Mørkøv Station er fra 1874 og dermed automatisk en af de ældre bygninger i stationsbyen. Det oprindelige Mørkøv er som bekendt Mørkøv Kirkeby. Foto: Jørgen Juul

Meget langt tilløb til liv på stationen

Holbæk - 15. juli 2021

Penge er vigtigt, når noget nyt skal sættes i gang. Det har Mørkøv-borgerne flere gange konstateret i en meget lang kamp for at bringe nyt liv til stationsbygningen.

Det seneste større fremstød foregik i årene 2015-2017. I 2015 gik borgerne i gang med at lave en liste over aktiviteter, man gerne ville have i stationsbygningen.

Året efter lagde Holbæk Kommune an til at hjælpe ideerne lidt på vej. Det skete i form af en ny lokalplan, som lå klar i 2017.

Den åbnede for, at bygningen blandt andet kunne bruges til forenings- og kulturformål samt café og liberale erhverv.

Ved et borgermøde i foråret 2017 kunne en lokal projektgruppe præsentere et projekt, hvor bygningen skulle drives som en slags beskæftigelsesprojekt og rumme alt fra iværksætterværksted til café og ungdomsklub.

Uheldig timing Den type aktiviteter krævede imidlertid, at kommunen lagde penge på bordet. Og her var timingen uheldig - Mørkøvs stationsprojekt landede på politikernes bord i et af de år, hvor kommunen måtte gennemføre massive sparerunder for at få økonomien til at hænge sammen. Så projektet strandede.

Borgerne gjorde også selv et behjertet forsøg på at samle penge, men det var trods alt for stor en mundfuld.

Penge fra København Men nu fire år senere har Mørkøv Lokalforum altså fået kig på en pose guld til stationsformål, som ligger i en pulje i København. En sjat fra den kan være det, som igen puster liv i stationsbygningen.

Mørkøv Station har cirka 450 kvadratmeter under tag. Den blev opført i 1874.