Det er ikke muligt lige nu at møde personligt op for at få rådgivning hos Medusa - et liv uden vold. Men telefonlinjen 28768776 er åben, understreger daglig leder Mette Meldgaard.

Medusas telefon er altid åben

Telefonen til krisrådgivningen Medusa – et liv uden vold i Holbæk er åben, men der er få opkald fra kvinder, der er udsat for fysisk og psykisk vold fra deres partner. Det bekymrer daglig leder Mette Meldgaard. Det står også i kontrast til udmeldingen fra Rigspolitiet om et stigende antal udrykninger til det, der kaldes husspektakler under coronakrisen.

- Der er larmende stilhed på linjen, og det er foruroligende. Det kan udvikle sig til alvorlige situationer. Men det kan være svært at ringe, når man sidder derhjemme og bliver overvåget, mens samfundet er lukket ned, fastslår Mette Meldgaard. Lige nu er der intet frirum, når man er isoleret hjemme, og ingen af parterne går på arbejde. Men bliver det muligt, så ring 28768776 mellem 10 og 14 – og også uden for den officielle ringetid. Hun har altid telefonen til den anonyme og åbne rådgivning i nærheden under krisen.

Der har været lukket for personlig rådgivning, siden statsministeren lukkede Danmark ned. Men der kan altid tales over telefon med en af de frivillige, eller der kan arrangeres telefonrådgivning.

Lige så snart det er muligt, bliver der igen åbent for personlig rådgivning hos Medusa - et liv uden vold på Dommerstien.

Er der alvorligt, og kan kvinden slippe væk hjemmefra, er der også plads på krisecentret i Holbæk og i en række andre byer, tilføjer Mette Meldgaard.

Hun håber, at pårørende, venner, kolleger og naboer er opmærksomme på, om der er tegn på vold i et forhold.

-Linjen er også åbne for dem, det kan være svært at vide, hvordan man skal takle det, bemærker Mette Meldgaard.

Krisecentret holder åbent, men med lidt færre ansatte og så lidt kontakt med kvinderne og deres børn som muligt af hensyn til risikoen for smitte.

-Det er nødvendigt, men strider imod, at kvinderne jo netop kommer for at få støtte og hjælp. Heldigvis er kvinderne gode til at tage hensyn til hinanden og vise omsorg, forklarer Mette Meldgaard.

Kvinderne i krisecentret får også hjælp og rådgivning via telefonsamtaler for eksempel med sagsbehandler og psykolog.