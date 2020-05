Der er lagt op til at opleve fællesskabet som en kraft, der løfter ud af tid om rum, når der spilles op i januar 2021. PR-foto.

Medrivende hyldest til friheden

Søren Huss, Cæcilie Norby og Per Vers er nogle af de medvirkende, når Sidesporets Musikklub byder på fællessangskoncert og historiefortælling med titlen »Fri­hedens Lysdøgn«.

Aftenens tre værter er kapelmester og pianist Nikolaj Busk, sanger og sangskriver Julie Maria og digter Anne Vad, der sammen har skrevet Danmarks nye befrielsessang »Frihedens lysdøgn«, som vandt alsang-konkurrencen 2020 i anledningen af 75-året for Danmarks befrielse.

Med sig har de solisterne Søren Huss, Cæcilie Norby, Per Vers med flere, og de akkompagneres af et firemands orkester, som underbygger intimiteten med publikum.

Koncertaftenen bygges tematisk op over hvert vers i den ny befrielsessang, og publikum bydes ind til lige dele selv at synge med og læne sig tilbage og nyde de kendte solister fremføre sange fra den danske sangskat.

Hver solist gør et af de seks frihedstemaer levende gennem tre sange ved at nyfortolke en sang fra vores fælles sangskat, en fællessang, hvor publikum synger med og ved at fremføre en sang fra sit eget bagkatalog.