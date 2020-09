Medlemsmøde med foredragsholder

I det humoristiske foredrag sætter Michael fokus på vigtigheden i, at alle medarbejdere tager et medansvar for at skabe en god stemning på den arbejdsplads, de er en del af i hverdagen. Som arbejdsgiver og ledelse kan man altid understøtte ved at sætte gode rammer og inspirere til et højt trivselsniveau, der i bedste fald kan føre til et lavere stressniveau og mindre sygefravær.