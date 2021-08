Bandidos MC Westcity - navnet på rockergruppens Holbæk-afdeling - har i hvert fald i et par år holdt til her på Industriparken 31 i Jyderup. Nu er en del medlemmer faldet fra, bekræfter politiet. Foto: Mie Neel

Medlemsflugt fra lokal Bandidos-afdeling

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter, at en stor del af medlemmerne har forladt det lokale Bandidos-chapter i Jyderup. Men politiet vil ikke forholde sig til, om rockerne søger nye veje.

Der er angiveligt kun få medlemmer tilbage af rockerklubben Bandidos' Holbæk-afdeling, der holder til på Industriparken 31 i Jyderup.

Ekstra Bladet skrev i sidste uge, at 10 medlemmer har forladt ikke bare det lokale rocker-chapter, der går under navnet Bandidos MC Westcity. De skal også have meldt sig helt ud af Bandidos og derfor smidt vesten med klubbens rygmærke.

Dermed skulle der, ifølge Ekstra Bladet, kun være tre-fire medlemmer tilbage i afdelingen samt en mindre gruppe, der pt. sidder i fængsel.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter oplysningen over for dagbladet Nordvestnyt.

- Vi kan bekræfte, at en stor del af medlemmerne har forladt Bandidos i Holbæk, og vi følger udviklingen nøje, lyder det i et kortfattet, skriftligt svar fra vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, Midt- og Vestsjællands Politi.

Fremtidig status ukendt Det er et åbent spørgsmål, om de frafaldne medlemmer har lagt rockertilværelsen helt bag sig, eller om de eventuelt har tænkt sig at danne en ny klub.

Nordvestnyt har spurgt Midt- og Vestsjællands Politi om politiet har kendskab til, om de frafaldne eventuelt indgår i nye grupperinger, men det har politiet ikke villet svare på.

Vicepolitiinspektørens bemærkning om, at politiet »følger udviklingen nøje« skal dog utvivlsomt forstås sådan, at man holder et vågent øje med, om der skulle dukke nye rockergrupperinger op i Holbæk Kommune eller for den sags skyld andre steder.

Det står ikke helt klart, hvornår Bandidos MC Westcity officielt rykkede ind i Jyderup, men avisen har tidligere dokumenteret, at der har været forbindelse mellem Bandidos og Industriparken 31 i Jyderup i hvert fald siden efteråret 2019.

Frem til november 2018 holdt Westcity-chapteret til i Østerstræde 4 i Holbæk, men Bandidos valgte at fraflytte stedet, da både politiet og kommunen på baggrund af den daværende bandekonflikt i Holbæk havde afskåret rockerne fra at bruge ejendommen.

Højtstående rockere blandt afhoppere Det er ikke bare menige medlemmer af Bandidos, der har meldt sig ud af rockergruppens Holbæk-afdelingen i Jyderup.

Ifølge Ekstra Bladet er også to højtstående medlemmer, der foruden tilknytningen til lokalafdelingen også har sæde i Bandidos' landsledelse, blandt de nu frafaldne rockere.

I artiklen publiceret på eb.dk torsdag i sidste uge citerer Ekstra Bladet Holbæk-chapterets præsident frem til 2018 og senere såkaldte »krigsminister« i Nationalen for på sin private Facebook-profil at skrive, at han selv har valgt at stoppe sit årelange medlemskab af Bandidos.

Han er identisk med den 34-årige mand, der i maj i år blev frifundet for at have bestilt drabet på 18-årig Zobair Saidi i Ladegårdsparken i 2019 som led i Bandidos' konflikt med Vang-gruppen.

Også et andet fremtrædende medlem, der hidtil har haft titel af vicepræsident i Nationalen, har droppet de rød-gule farver, fremgår det af artiklen, som også citerer en unavngiven talsmand for Bandidos for at bruddet er sket »i god takt og tone«.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal en af årsagerne til de mange udmeldelser i lokalafdelingen være utilfredshed med, at et par medlemmer for nyligt blev smidt ud af Bandidos.

Politiet vil ikke kommentere Opbruddet i Bandidos MC Westcity, som afdelingen i Holbæk med klubhus i Jyderup kalder sig, rejser spørgsmålet om der er et større opbrud i gang i det nordvestsjællandske rocker- og bandemiljø.

Dagbladet Nordvestnyt har spurgt Midt- og Vestsjællands Politi om man har kendskab til andre adresser i Holbæk, Odsherred og Kalundborg end ejendommen i Jyderup, hvor der er aktivitet i forhold til Bandidos eller andre grupperinger.

Det har politiet ikke ønsket at svare konkret på, men skriver altså som tidligere nævnt, at man »følger udviklingen nøje.«

