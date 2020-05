Sagen blev tirsdag behandlet ved Retten i Glostrup. Foto: Bjørn Armbjørn

Medie: Vang-gruppe kobles til skyderi mod fitnesscenter

Holbæk - 06. maj 2020 kl. 10:52 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre mænd på 19, 21 og 32 år blev tirsdag ved Retten i Glostrup hver især idømt flere års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse af en pistol, der 1. november sidste år blev affyret seks gange mod et fitnesscenter i Valby.

Det skriver Ekstra Bladet som også fortæller, at det under retssagen kom frem, at skudepisoden i Valby, hvor ingen personer blev ramt, efter politiets opfattelse var et led i konflikten mellem to kriminelle grupper - Vang-gruppen med udspring i Holbæks Vangkvarter og rockerklubben Bandidos.

De tre dømte skulle angiveligt være tilknyttet Vang-gruppen, hvilket deres forsvarere, ifølge Ekstra Bladet, dog bestred i retten. Desuden havde den daværende ejer af fitnesscentret 1. november 2019 relationer til Bandidos.

Ekstra Bladet skriver, at anklageren under sagen har fremlagt billeder fundet på den ene tiltaltes telefon, som blandt andet viser personer med en eller anden form for tilknytning til Bandidos.

Og to af de tre tiltalte skal ifølge avisen have forklaret, at de personligt har et konfliktfyldt forhold til de lokale Bandidos-rockere.

Det fremgår ikke, hvor de tre mænd, der har været varetægtsfængslet siden november, normalt har bopæl.

Dømt til udvisning Ifølge Ekstra Bladet blev der affyret seks skud mod fitnesscentret i Valby om aftenen den 1. november. Politiet fik de tre mænd i kikkerten efter, at de fire dage senere forgæves forsøgte at køre fra en patrulje, som ville standse dem i Brøndby. I den forbindelse fandt politiet pistolen, som blev brugt ved skyderiet.

Tirsdag blev de to på 19 og 32 år så idømt to et halvt års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse, mens den 21-årige fik tre år og ni måneders fængsel for også at have affyret pistolen mod fitnesscentret.

De har alle nægtet sig skyldige, men den 19-årige har ifølge Ekstra Bladet dog erkendt, at han har haft pistolen i hænderne.

Netop den 19-årige blev desuden dømt til udvisning til Syrien for bestandig. To af de tre ankede på stedet dommen, mens den tredje udbad sig betænkningstid. Alle tre er fortsat omfattet af navneforbud, skriver Ekstra Bladet.