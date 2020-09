Ulykken skete den 12. oktober 2017 i denne kornsilo i Bukkerup. Trods en ihærdig redningsindsat lykkedes det ikke at få den 34-årige ukrainske mand reddet ud i live. Foto: Per Buurgaard Christensen

Medie: Svineproducent får bøde for dødsulykke i silo

Den 12. oktober 2017 døde den 34-årige ukrainske landbrugsmedhjælper Mykola Makarenko i en arbejdsulykke i en kornsilo på Bukkerupvej i Bukkerup.

Nu næsten tre år senere ser sagen endelig ud til at have fundet sin juridiske afslutning.

Fagbladet 3F skriver i en netartikel med anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi som kilde, at svineproducent Peter Kjær Knudsen har accepteret og betalt en bøde på 80.000 kroner.

Peter Kjær Knudsen har ifølge Fagbladet 3F ikke ønsket at kommentere sagen.

Bøden er givet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i forbindelse med, at den 34-årige Makarenko blev kvalt til døde, da han under arbejde i kornsiloen i Bukkerup blev suget ned i kornet og trods en ihærdig redningsindsat først gravet fri flere timer senere. På det tidspunkt var han afgået ved døden.

Fagbladet 3F har beskæftiget sig indgående med omstændighederne omkring den ukrainske mands død og blandt andet skrevet, at Arbejdstilsynet efter ulykken kunne konstatere, at Mykola Makarenko ikke havde brugt sikkerhedsline under arbejdet i kornsiloen. Desuden har tilsynet påpeget, at nogle advarselstavler om ikke at gå ind i siloen var umulige at se.

Slipper for retssag Med betalingen af bøden på 80.000 kroner kommer arbejdsulykken ikke for retten.

Det har den allerede været én gang, da anklagemyndigheden i januar 2019 forsøgte at få gjort Peter Kjær Knudsens søn, Knud Puge Kjær Knudsen, ansvarlig for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Ulykken skete på sønnens gård, og han var i øvrigt selv til stede i siloen, da medhjælperen blev suget ned i kornet, men han slap selv uden fysiske skader.

Under retssagen i januar 2019 blev det dog klart, som det også har været beskrevet her i avisen, at kornsiloen godt nok tilhørte Knud Puge Kjær Knudsen, men at han havde bortforpagtet den til et selskab ejet af hans far og bror, Peter og Kim Kjær Knudsen.

På den baggrund frikendte Retten i Holbæk Knud Puge Kjær Knudsen for ansvar.

Efterfølgende har Midt- og Vestsjællands Politi haft sagen til fornyet behandling, og det førte altså til, at pilen i stedet pegede på Peter Kjær Knudsen som ansvarlig for sikkerheden og dermed dødsulykken. Og han har altså ifølge Fagbladet 3F accepteret bøden på 80.000 kroner og slipper dermed for en ny retssag.

- Jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at sagen nu er afsluttet med det efter anklagemyndighedens mening helt rigtige resultat. Det er rart, at man i de her arbejdsmiljøsager bliver gjort ansvarlig, når man har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, siger senioranklager Jens Berger til Fagbladet 3F, der også har talt med den afdødes ukrainers enke, Ekaterina Makarenko.

- Det er en stor tragedie for os. Jeg ønsker, at Peter Kjær Knudsen forstår det og ikke bare betaler bøden og glemmer det. Og så håber jeg, at arbejdsgiveren vil overholde arbejdsmiljøreglerne, så en sådan tragedie aldrig sker igen. Jeg ønsker virkelig ikke, at det sker for andre, siger enken til Fagbladet 3F.

Hun og de to efterladte mindreårige børn har ifølge Fagbladet 3F tidligere i år fået udbetalt cirka 665.000 kroner i mererstatning fra Peter Kjær Knudsens forsikringsselskab.

