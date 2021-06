Efterforskningen af drabet på det 18-årige Vanggruppe-medlem Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk i 2019 førte politiet på sporet af, at Bandidos kunne have modtaget ulovligt tilvejebragte oplysninger via en ansat i et forsikringsselskab. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Medie: Kvinde sigtet for at fodre Bandidos med oplysninger om rivaler

Holbæk - 25. juni 2021 kl. 14:59 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi tygger i øjeblikket på, om der skal rejses tiltale mod en 39-årig kvinde fra Bagsværd for ulovligt at have videregivet fortrolige oplysninger om konkrete personer, som hun havde adgang til gennem sit arbejde i et forsikringsselskab.

Ifølge TV2 Øst er kvinden sigtet i 17 forhold om overtrædelse af databeskyttelsesloven. Mistanken går på, at hun har videregivet oplysninger om personer fra Vang-gruppen til et Bandidos-medlem i Holbæk. De to grupper var tidligere i konflikt med hinanden.

Under forårets retssag om likvideringen i april 2019 af det 18-årige Vanggruppe-medlem, Zobair Saidi, kom det frem, at Bandidos havde haft en kontakt i et forsikringsselskab, som ud fra nummerplader kunne søge oplysninger om ejerne af bestemte biler.

Bandidos brugte angiveligt oplysningerne til at holde øje med bestemte køretøjer og personer med tilknytning til Vang-gruppen i forbindelse med konflikten i 2018-19.

Det forklarede eks-Bandidos-rockeren Mickey Weiergang Dreier i retten tilbage i februar. Han er siden blevet idømt livstid for at planlægge Saidi-drabet, men har anket dommen.

Det kom også frem, at Bandidos havde sat GPS-sporing på et centralt Vanggruppe-medlems bil, så man kunne følge med i hans færden.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for Nordvestnyt, at kvinden er sigtet for overtrædelse af databeskyttelsesloven. Det er uvist, hvordan hun stiller sig til sigtelserne.

- Sagen er lige landet hos anklagemyndigheden som nu skal tage stilling til, om der er grundlag for at rejse tiltale mod kvinden, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han har umiddelbart ikke viden om, at andre personer skulle være blevet sigtet i sammenhæng med denne sag.

Ifølge Martin Bjerregaard var det politiet selv, der indledte en efterforskning af de mulige ulovligheder omkring videregivelse af fortrolige oplysninger, fordi man i forbindelse med drabsefterforskningen kom under vejr med, at Bandidos kunne have haft en kontakt i et forsikringsselskab.

Det er uvist, hvornår anklagemyndigheden beslutter, om der skal rejses straffesag mod den 39-årige kvinde.

