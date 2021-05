De hovedmistænkte i terror­sagen er fra Holbæk, hvor der blev ransaget på flere adresser i blandt andet Apotekerhaven. Seks andre fra Gentofte-­området er nu løsladt, men fortsat sigtede.

Medie: Gammelt brev spøger i terrorsag

Holbæk - 04. maj 2021 kl. 11:40 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Torsdag i forrige uge løslod Midt- og Vestsjællands Politi seks personer, der siden 8. februar havde været fængslet på mistanke om medvirken til de påståede planer om forsøg på at begå terror, som syv andre personer fra Holbæk er sigtet for eller sigtet for medvirken til.

Søndag bragte DR Nyheder så et interview med én af de løsladte, en 25-årig mand, der stadig er sigtet i sagen. Han nægter sig skyldig i sigtelsen om medvirken til forsøg på terror.

Politiets løsladelse af ham - og i øvrigt af de fem øvrige, som tæller både hans 23-årige hustru, hans to brødre og ene søster samt en nevø - er da også et tegn på, at efterforskningen ikke har fundet noget, der belaster de seks fra Gentofte i en grad, som berettiger til fortsat fængsling.

Den 25-åriges hustru, der altså også er sigtet, men nu løsladt, er lillesøster til de to brødre fra Holbæk på 33 og 36, som er de hovedsigtede. Politiet mener blandt andet, at de skaffede forskellige kemikalier, der skulle bruges til at fremstille en eller flere bomber til brug ved terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

Gammelt brev lagt frem i retten I interviewet med DR, som blev bragt i 21 Søndag og er gengivet på dr.dk, giver den 25-årige selv et bud på, hvorfor han og hans familie pludselig blev trukket ind i sagen.

Det handler om et brev, som den danske ambassade i Egypten modtog i 2014. Den 25-årige siger til DR, at hans familie i brevet bliver beskyldt for at være radikaliserede, og brødrene og nevøen skulle også have deltaget i Islamisk Stat-lejre i Syrien.

Endelig skulle det af brevet fremgå, at den nu 25-årige havde en elektronikuddannelse, som han kunne bruge til at fremstille bomber.

Ifølge DR forlod han dog Syrien i 2012, hvor han var cirka 15 år gammel.

Brevet har, ifølge DR, været lagt frem i retten under de hidtil lukkede retsmøder. Den 25-årige er uforstående over for, hvorfor det gamle brev pludselig dukker op igen.

- PET har snakket med min bror om det, og de har aldrig taget brevet seriøst. Og lige pludselig er det her brev medvirkende til, at vi bliver anholdt for terrorisme, siger han til DR.

Han siger desuden, at brevet blev skrevet af en person, som »gerne ville familien det ondt tilbage i 2014«.

DR fortæller også, at den 25-årige foruden brevet alene er blevet præsenteret for, at politiet på hans bopæl fandt en koran og en sweat­shirt med påskriften »Defend Paris«.

Ifølge DR Nyheder er oplysningen om brevet bekræftet fra flere af hinanden uafhængige kilder, og at brevet spiller en central rolle i forbindelse med anholdelsen.

Politiet skulle, igen ifølge DR, indtil anholdelsen i begyndelsen af februar i år ikke have taget brevet mod familien seriøst.

Midt - og Vestsjællands Politi har ikke ønsket at svare på DR Nyheders spørgsmål, men henvist til en tidligere pressemeddelelse om sagen.

Fire håber på løsladelse Mens de seks fra Gentofte-delen af terrorsagen er løsladt, har politiet fortsat syv andre med tilknytning til Holbæk bag tremmer - foreløbigt frem til tirsdag i næste uge.

Men fire af dem, to mænd på 46 og 76 år og to kvinder på 37 og 61 år, var mandag i Østre Landsret, hvor deres respektive forsvarere i et lukket retsmøde forsøgte at få dem løsladt. De har nemlig kæret beslutningen fra Retten i Holbæk for godt to uger siden om fortsat fængsling, og det spørgsmål tog landsretten altså under behandling mandag.

Retsmødet varede adskillige timer, og derfor valgte Østre Landsret at udsætte afgørelsen, om de fire fortsat skal være fængslet eller løslades, til tirsdag eftermiddag.

