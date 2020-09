Morten C. Henriksen (tv.) har solgt sin andel i Hørlyck & Henriksen Entreprise A/S til Lars Hørlyck (th.), der forsætter som eneejer. De to er her fotograferet i forbindelse med flytningen til Gl. Ringstedvej for fire måneder siden.

Medejer sælger sin andel i entreprenørfirma

Morten C. Henriksen har solgt sin halvpart og forlader entreprenørfirmaet, der siden maj i år har haft adresse i lejede lokaler på Gl. Ringstedvej 33 i Holbæk. Den anden indehaver er Lars Hørlyck, der fortsætter virksomheden under navnet Hørlyck Entreprise A/S.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her