Med på trenden: Drik kaffe på "bibberen"

I første omgang som et forsøgsprojekt, hvor det er den lokale virksomhed Foodsters ved Toke Schov Morsing, som står for cafédriften.

- De har super gode erfaringer med deres nye café, som åbnede efter nedlukningen, fortæller Mette Madsen, som synes, at netop corona-tiden lægger op til, at man tager nogle nye initiativer.

Biblioteket har i planlægningsfasen blandt andet været i kontakt med Holstebro Bibliotek, for at høre om erfaringerne der.

- Det handler om at få noget lys i vinduerne og i folks øjne. Med duften af nybrygget kaffe inviterer vi til hygge og fællesskab, som er noget, vi alle sammen trænger til specielt nu. Den nye café understreger, at biblioteket er mere end bøger. Det er også et rart sted at mødes med for eksempel sine studiekammerater i trygge rammer i caféen, siger hun.

- Cafeen er startet som et projekt, der slutter i 2022. Her vil Foodsters, Holbæk Bibliotekerne og Holbæk Kommunes udbudsjurister evaluere projektet og blive klogere på, hvilken basis der er for en sådan café, og hvordan et muligt udbud kan se ud, forklarer Mette Madsen, som pointerer at det har været vigtigt at finde en lokal samarbejdspartner til forsøgsfasen.

- Vi er vilde med at få Foodsters café indenfor dørene, for med Tokes kreativitet og hårde arbejde, er jeg sikker på, at det kommer til at gå godt. Det er min fornemmelse, at vi støtter og komplementerer hinanden, siger hun.