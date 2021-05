Artiklen: Med næse for narko

En politipatrulje sniffede ind og valgte så at kigge nærmere på en bil, som holdt på en parkeringsplads i Havevang i Holbæk tirsdag aften.

Der var tre personer i bilen og en umiskendelig duft af hash. I bilen lå der også et betalingskort fremme med noget hvidligt på, som kunne være interessant.

Det endte dog med, at politiet lod to af de tre mænd gå uden påtale - det var to lokale på 24 og 41 år.