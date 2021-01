Med kendisser på museum

Se billedserie Phillip Faber og Frederik Cilius var på tv-optagelse i det vestsjællandske i sommer, hvor de deltog i programmet »Skattejagt på museet«. Foto: Pelle Hvenegaard/Snowman.

Holbæk - 10. januar 2021

På Holbæk Museum står en helt ny udstilling klar på førstesalen i museets gamle købmandsgård. Udstillingen kan besøges, så snart restriktionerne hæves, og man igen kan komme på museum. I mellemtiden kan man se DRs programserie »Skattejagt på museet«. Den kan streames på dr.dk, og første afsnit - som blev optaget i sommer - sendes i aften klokken 20.

Serien trækker nogle af de gemte og glemte genstande frem fra museernes magasiner og lader kendte personer 'finde' genstandene og udstille dem på de fire museer: Holbæk Museum/Museum Vestsjælland, Naturhistorisk Museum, Moesgaard Museum og Teknisk Museum.

I det første program er det Frederik Cilius og Phillip Faber - kendt fra blandt andet Den Klassiske Musikquiz, satireshows og Fællessang hver for sig - som besøger Museum Vestsjællands magasin i Ugerløse, Kalundborg Museum og Holbæk Museum. Her udvælger de en række genstande, som de efterfølgende sætter sammen til en udstilling.

Optagelserne i det vestsjællandske skete i de to sidste uger af august med i alt tre optagedage på Holbæk Museum, hvor det var overinspektør, Karen Sivebæk Munk, som tog sig af de to kendisser.

- Museum Vestsjælland fik en henvendelse fra produktionsselskabet Showman i foråret, og vi brugte derefter en del tid på at finde genstande i magasinerne, som passede til de overordnede emner, Phillip Faber og Frederik Cilius havde lagt sig fast på. Phillip Faber havde på forhånd sagt, at han interesserede sig for den sociale historie bag sangen om Jens Vejmand. Temaet for udstillingen på Holbæk Museum blev de vilkår, som de fattigste i samfundet levede under i midten af 1800-tallet. Det de to gæstekuratorer kaldte "at sætte ansigt på de ansigtsløse", forklarer Karen Sivebæk Munk.

Meget af det tilsyneladende spontane i mange tv-programmer er som bekendt en del af et nøje tilrettelagt manus. Karen Sivebæk Munk fortæller dog, at Phillip Fabers og Frederiks Cilius reaktioner var ægte, når de blev præsenteret for genstandene fra magasinerne, dem havde de nemlig ikke set før.

- Meget af det, der sker i programmet, var planlagt på forhånd, men det var helt spontant, når makkerparret så genstandene første gang og hørte de historier, som knytter sig til dem. Også Frederik Cilius' reaktion, da vi præsenterede ham for en rest af det såkaldte Hovsa-missil. Missilet kom dog ikke med på den efterfølgende udstilling, men var noget han i de indledende faser, havde udtrykt særlig interesse for, forklarer museumsinspektøren.

De to kendisser tilrettelagde selv udstillingen på Holbæk Museum, hvor de fik stillet et lokale og nogle montrer til rådighed. De besluttede at lade de forskellige genstande i montrerne ledsage af nogle lydfiler, som de besøgende nu kan høre via QR-koder:

- Phillip Faber og Frederik Cilius skrev nogle små dramatiserede historier, som de selv fremfører. Det skinner tydeligt igennem, at det er nogle sjove og festlige fyre, der bruger humoren til at behandle et alvorligt budskab. Til en af genstandene, en benprotese fra Tuse Næs, lavede de en scene, hvor man hører, at en kvinde mister sit ben i en høstulykke, og at manden, som har ført leen spørger, om hans kone skal sy det på igen. Det er grovkornet humor og en vinkel, vi aldrig kunne finde på at lægge som museum. Her er det jo tydeligt, hvilken ramme det er sagt i, og hvem afsenderen er, så det kan vi sagtens forsvare, forklarer Karen Sivebæk Munk, som er begejstret for både DR-programmet og udstillingen:

- Det er super god formidling, som viser, hvor meget arbejde der ligger i at drive et museum, og hvor mange gode historier, vi ligger inde med på museerne rundt omkring i landet. Jeg oplevede også, at vi med programmet fik to rigtigt gode ambassadører for vores område. Hverken Frederik Cilius eller Phillip Faber har været i Holbæk før, og de var begge meget betagede af byen. De var positive, seriøse og sjove - også udenfor kamera - og meget interesserede i hverdagen på museet, i udstillingerne og sammenhængen med vores område, slutter Karen Sivebæk Munk.

Museum Vestsjælland er Danmarks største lokalmuseum med i alt 11 udstillingssteder.