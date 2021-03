Materialedepot er afhændet til ejer af grusgrav

Reception på lørdag

Den nye ejer markerer overtagelsen med en reception lørdag den 3. april klokken 10-15. Her vil der være information om et nyt betalingssystem, ligesom der er mulighed for erhvervsvirksomheder til at oprette en konto. Der vil være servering fra en pølsevogn, med respekt for Covid-19 kravene.