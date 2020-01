Kunstneren Mie Olises forslag til en bro over kanalen er en blanding af kunst og praktisk udnyttelse. Nu er planerne blevet opgivet, da det ikke har været muligt at indsamle de nødvendige penge.Foto: Mie Olise Studio

Mastebroen er lagt i graven

- Umiddelbart bliver det meget svært at løfte opgaven. Sådan lyder det fra formanden for Holbæk Art, Lene Floris, når talen falder på det kombinerede kunstværk og cykel- og gangbro - Mastebroen - som ifølge planen skal sikre en overgang over den lille kanal i Kanalstræde i Holbæk.

Ønsket om at få en kunstbro over den lille kanal på Holbæk Havn må opgives.

