Massivt flertal: Flere penge til de ældre

Holbæk - 01. september 2021 kl. 20:50 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Det er for lidt. Sådan var en gennemgående melding fra et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse, da politikerne onsdag aften havde næste års budget til førstebehandling.

Det, der er for lidt, er et løft til ældreområdet på 8,5 millioner kroner.

Bedømt ud fra debatten onsdag aften er der ingen tvivl om, at det færdige budget, som politikerne skal vedtage i oktober, vil flytte yderligere nogle millioner over til de ældre.

- De løber stærkt i hjemmeplejen. Måske også for stærkt, sagde Lars Qvist (S) og bebudede, at Socialdemokraterne går ind i forhandlingerne med det mål at finde flere penge til de ældre.

- Der er brug for et markant løft, sagde Camilla Hove Lund (V) og henviste til, at der både skal rettes op på et efterslæb og tages højde for, at der bliver flere ældre.

Venstre havde også et konkret bud på en anden organisering af arbejdet i hjemmeplejen med nogle nye teams, hvor partiet gerne vil have startet nogle forsøg i 2022 - et i byen og et på landet.

- Vi er jo stort set enige om, at der skal mere til på ældreområdet, konstaterede Steen Klink (DF), som også var lidt mere specifik: Flere kompetencer til medarbejderne, en bedre demensindsats og mere liv på aktivcentrene er noget af det, som DF gerne vil forhandle om.

Karen Thestrup Clausen (EL) luftede, at nye tillæg og bedre arbejdsmiljø også er noget, som kan være med til at sikre personale nok i hjemmeplejen.

Bagud fra start I administrationens budgetforslag er der også et stort løft til socialområdet - over 23 millioner.

Men som Bente Röttig (SF), der er formand for socialudvalget, konstaterede, handler det om genopretning. Hidtil har budgetterne været så lave, at socialområdet er startet hvert år med at være bagud.

Et meget lille spillerum Men hvad har politikerne så at gøre godt med, når de vil finde flere penge til ældreområdet?

Der er groft sagt to steder med penge: En fri pulje på 11 millioner. Og en reserve på 17 millioner til uforudsete udgifter - som helst ikke skal bruges på forhånd.

Emrah Tuncer (R) pegede på, at spillerummet til politikerne dermed er meget, meget lille:

- Vi har 11 millioner ud af et budget på fem milliarder, som vi kan arbejde med. Det giver pænt sagt ikke mulighed for at sætte noget større politisk aftryk på budgettet, sagde Emrah Tuncer.

Budgetforslaget er nu i offentlig høring til den 16. september og sideløbende skal partierne forhandle om det endelige budget.

Onsdag aften gav flere partier et bud på deres særlige ønsker - ud over at give en hånd til de ældre.

Socialdemokraterne vil gerne puste mere liv i SFO-tilbuddet, mens Radikale gerne vil se på bedre og flere former for vejledning til børn og unge. DF vil gerne have UngHolbæk til at gøre mere for ensomme unge.

Både EL og SF vil komme med en række natur- og klimaforslag, og EL vil også gerne have fokus på, hvordan man konkret får sikret minimum-normeringen i børnepasningen.

Venstre vil se på Holbæk Station og uro.

Den var EL med på med en tilføjelse om, at der også er uro i Jyderup.

Michael Suhr (K) vil have flere penge, som lokalområderne selv kan bestemme over, mens Finn Martensen (Lokallisten) vil se på gratis bustransport og hurtigere byggesagsbehandling.

Finn Martensen luftede også tanken om at gøre det politiske spillerum større. Det kræver, at man kan finde penge, der kan lægges oven i de 11 millioner løse penge, politikerne umiddelbart har. Færre politiske udvalg var et af Finn Martensens bud.