Normalt er der op mod 100 tilskuere til Undløse Boldklubs hjemmekampe, men til den kommende weekends fiktive hjemmekamp er der solgt op mod 2000 billetter for at støtte klubben. Foto: Anders Vestergaard

Massiv støtte til boldklub: Fiktiv fodboldkamp sælger 2000 billetter

Holbæk - 27. april 2020

Normalt ville man komme efter folk, der sælger falske billetter og ikke mindst, hvis billetterne er til fiktive arrangementer.

Sådan er det ikke i Undløse, hvor mange lokale har hamstret billetter til Undløse Boldklubs planlagte hjemmekampe i serie 2 og 4 mod Asnæs Boldklub på lørdag. Men da også fodbolden er lagt ned på grund af corona-restriktionerne, bliver kampene ikke spillet.

Det har ikke forhindret mange primært lokale borgere i at købe billetter til de fiktive kampe for at støtte klubben i en svær tid.

Søndag aften rundede salget det for Undløse Boldklub magiske tal 1901 billetter - klubben er stiftet i 1901 - og der er efterfølgende solgt yderligere billetter, så man er tæt på 2000.

Det er meget overvældende, lyder det fra Undløse Boldklubs formand, Jimmi Vaarskov.

- Vi blev inspireret af FC Roskilde, og vi tænkte lidt forsigtigt, at vi måske kunne sælge 1000 billetter. Men vi undervurderede styrken i det lokale fællesskab, og fem-seks timer efter, at vi havde sat billetterne til salg i tirsdags, var der allerede solgt 1500 billetter. Og det er så steget i lavere takt siden, siger Jimmi Vaarskov til dagbladet Nordvestnyt mandag.

Mister indtægter Billetterne er sat til salg for 10 kroner stykket, og en del mennesker har købt mange billetter, fordi det selvsagt handler mere om, at de vil bakke Undløse Boldklub op og ikke om fodboldkampe, der ikke bliver spillet. Blandt andet har et ægtepar, der er særdeles aktiv i klubben, købt 100 billetter og dermed støttet med 1000 kroner.

Undløse Boldklub ser altså ud til at få op mod 20.000 kroner i kassen på den fiktive fodboldkamp, men ifølge Jimmi Vaarskov falder pengene på et tørt sted.

Klubben har som følge af foreløbigt tre aflyste hjemmekampe, hvor der typisk er mellem 50 og 100 betalende tilskuere, som også køber lidt at drikke, mistet indtægter.

- Det kommer nok til at gå nogenlunde lige op i sidste ende. Men jeg er lidt mere bekymret for sommerens Undløse Cup, der udgør en stor del af klubbens økonomiske grundlag. Den hænger i en tynd tråd, for vi ved endnu ikke, om det bliver muligt at holde turneringen, siger Jimmi Vaarskov.

For at markere den fiktive kamp på lørdag vil der blive hængt nogle plakater op på stadiontribunen, ligesom Jimmi Vaarskov stiller en virtuel overraskelse i udsigt på Undløse Boldklubs Facebook-side på lørdag klokken 12, skriver Nordvestnyt mandag.