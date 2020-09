Den 28. april 2019 omkring klokken 22.10 blev den 18-årige Zobair Saidi ramt af fem revolverskud i blandt andet hovedet foran Ladegårdsparken Vest 135, hvor han tilsyneladende mødte op i den tro, at han skulle modtage en mindre mængde hash. Han døde kort efter.

Massiv sikkerhed omkring sag om bandedrab på 18-årig: Nu er ung kvinde dømt

Under massivt sikkerhedsopbud af politifolk er en 20-årig kvinde fra Holbæk onsdag ved en tilståelsessag i Retten i Holbæk fundet skyldig i medvirken til at lokke den 18-årige Zobair Saidi i et baghold.

Her blev han om aftenen den 28. april sidste år dræbt af skud affyret på kort afstand fra en revolver.