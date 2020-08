Se billedserie Lørdag formiddag var alle de rejsende på Holbæk Station iført mundbind. Foto: Christina Quist

Masser af mennesker med mundbind

Holbæk - 24. august 2020 kl. 10:30 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten til lørdag trådte et krav om at bære mundbind eller visir i den offentlige trafik i kraft. Det betyder, at alle over 12 år nu skal have dækket mund og næse til i tog, busser, metro, taxa og på færger.

Fra myndighedernes side er håbet, at tiltaget kan være med til at mindske spredningen med coronavirus i befolkningen.

Dagbladet Nordvestnyt var til stede på Holbæk Station lørdag formiddag. Og her bar alle mundbind. Det betød dog ikke, at alle var lige begejstrede for at have det på.

- Jeg synes, det er helvedes irriterende at have på. Men hvis det hjælper i den situation, vi befinder os i, så er jeg for det, lød det blandt andet fra Paw Jensen, som skulle med toget mod Østerport.

Få flere reaktioner på det nye krav fra de rejsende på Holbæk Station i dagbladet Nordvestnyt mandag.