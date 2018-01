Søren Eltorp har fra en trappe et godt udsyn over de opmagasinerede effekter. Som det ses bag ham, er de første reoler placeret langs den ene væg. Snart kommer der endnu flere og højere reoler- op til 10 meter - i lageret, der har en højde på 12 meter.

Masser af effekter på lager

Fjernarkiv Danmark lejede sig ind i bygningen hos den nuværende ejer Skandinavisk Service Partner 1. september 2016. Fjernarkiv Danmark har specialiseret sig i arkivopbevaring og andre former for opbevaring for både det offentlige og for private virksomheder under topsikre forhold.